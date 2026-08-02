VIDEO. Căderi repetate de curent la Spitalul Județean din Piatra-Neamț. Generatorul de la Pediatrie, trecut temporar pe bypass

Mai multe întreruperi succesive ale alimentării cu energie electrică au fost înregistrate, în noaptea de 31 iulie spre 1 august, la Spitalul Județean de Urgență Piatra-Neamț. Potrivit conducerii unității sanitare, pacienții nu au fost puși în pericol, iar activitatea medicală s-a desfășurat fără sincope majore, deși unele sisteme informatice au fost afectate.

Penele de curent au provocat restartarea unor echipamente și blocarea temporară a aplicațiilor utilizate de personalul medical. Reprezentanții spitalului susțin că problema nu a fost izolată la nivelul unității sanitare, fiind semnalate întreruperi și în zona din jurul spitalului.

„Întreaga zonă a fost afectată de mai multe căderi succesive de tensiune”, au transmis reprezentanții SJU Piatra-Neamț.

Cea mai importantă problemă tehnică a fost semnalată la grupul electrogen care deservește Secția Pediatrie. Acesta a fost afectat de întreruperile repetate și a fost trecut temporar pe o soluție de bypass, până la remedierea defecțiunii.

Conducerea spitalului afirmă că pacienții sunt în siguranță și că nu au fost constatate probleme majore în îngrijirea acestora. În anumite zone ale spitalului au fost activate în mod repetat sistemele de alarmă, pe fondul întreruperilor și revenirilor succesive ale energiei electrice.

Echipele tehnice lucrează pentru rezolvarea problemelor apărute.

G.S.