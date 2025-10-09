Stiri fierbintiACTUALITATEBOTOȘANI

VIDEO. Botoșani. Tragedie la Ștefănești: bărbat găsit decedat în casa în flăcări

de Croitoru Angela

O tragedie a lovit o familiei din orașul Ștefănești, județul Botoșani, în seara de miercuri, 8 octombrie. Un bărbat, în vârstă de 63 de ani, a murit în casa cuprinsă de flăcări, din cauza unui radiator electric defect lăsat în funcțiune. Cel mai probabil omul s-a trezit la un moment dat și a încercat să se salveze, ieșind din foc, însă nu a reușit și a căzut în holul casei.

„Pompierii au fost solicitați să intervină, în această seară, pentru stingerea unui incendiu care a cuprins o casă din orașul Ștefănești. Vecinii au observat flăcările și au sunat după ajutor.

La fața locului s-au deplasat, în cel mai scurt timp, două echipaje din cadrul Gărzilor de Intervenție Ștefănești și Trușești, cu două autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD, dar și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Ștefănești. Aceștia au constatat faptul că locuința ardea în totalitate. Întrucât existau informații că proprietarul, în vârstă de 63 de ani, ar putea fi în interior, pompierii au început căutările, concomitent cu acțiunea de stingere. 

Din nefericire, acesta a fost găsit decedat, în holul casei.

Cauza probabilă de producere a incendiului a fost efectul termic al curentului electric generat de un aparat de încălzire lăsat sub tensiune (radiator electric)”, a precizat căpitan Dorina Lupu, purtătorul de cuvânt al ISU Botoșani.VIDEO. Botoșani. Tragedie la Ștefănești: bărbat găsit decedat în casa în flăcări

Pentru a evita pierderea altor vieți omenești, distrugerea de bunuri și înlăturarea pericolului de incendiu ce poate apărea pe timpul exploatării aparatelor de încălzire electrice, pompierii botoșăneni vă recomandă  supravegherea acestora în permanență:

“De asemenea, trebuie să se asigure că aparatele electrice sunt prevazute cu protecție împotriva supraîncălzirii. Totodată, cele care au conductorii de alimentare uzaţi, deterioraţi sau care nu mai au ştecher nu trebuie folosite. În cazul caloriferelor / aerotermelor/ radiatoarelor, acestea trebuie așezate la distanță față de materiale combustibile (perdele, mobilier, covoare etc.)”.

Imagini: ISU Botoșani

Angela Croitoru este redactor specializat în administrație publică și politică, dar a trecut prin toate domenii de presă. A lucrat atât în presa scrisă județeană ( Ceahlăul, Realitatea, Monitorul de Neamț), cât și în radio ( Radio 1). În prezent scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Are în portofoliu interviuri, anchete de real impact în zonă și o experiență în presă de peste 25 de ani.
