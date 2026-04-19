Video. Botoșani. Simona Țurcanu, polițist la Rutieră, pleacă în cea de-a treia misiune în Franța!

de Vlad Bălănescu

Simona Țurcanu, polițistă din cadrul Biroului Rutier Botoșani, „confirmă, prin activitatea sa, că profesionalismul și consecvența sunt apreciate la nivel internațional, fiind selectată pentru a treia oară să participe la o misiune în Franța”, anunță Delia Neniscu, purtătorul de cuvânt al IPJ Botoșani.

După două experiențe anterioare desfășurate în cadrul unor misiuni externe, polițista din Botoșani urmează să plece din nou, în luna mai, la solicitarea colegilor francezi.

Redăm mai jos, un material video realizat de purtătoarea de cuvânt a IPJ Botoșani, Delia Neniscu, împreună cu Simona Țurcanu – despre misiunile din Paris, Franța.

Video. Botoșani. Simona Țurcanu, polițist la Rutieră, pleacă în cea de-a treia misiune în Franța!„Acest lucru reprezintă o dovadă clară a încrederii câștigate și a modului în care și-a îndeplinit atribuțiile în cadrul colaborărilor anterioare.

Parcursul său internațional a început ca o oportunitate acceptată fără ezitare, care s-a transformat într-o experiență profesională valoroasă. Adaptarea la un mediu nou și integrarea într-un colectiv diferit au fost depășite rapid, contribuind la consolidarea competențelor și la dezvoltarea profesională.

Activitatea desfășurată în Franța a fost caracterizată prin seriozitate, implicare și responsabilitate, elemente care au stat la baza selecției repetate.

Exemplul său demonstrează că munca susținută și dedicarea sunt răsplătite, iar atunci când îți faci bine treaba, încrederea se construiește în timp și se reconfirmă prin fiecare nouă oportunitate.

Inspectoratul General al Poliției Române sprijină în mod constant participarea polițiștilor la misiuni internaționale, asigurând cadrul necesar dezvoltării profesionale și valorificării experienței acestora în plan extern”, precizează IPJ Botoșani.

Video. Botoșani. Simona Țurcanu, polițist la Rutieră, pleacă în cea de-a treia misiune în Franța! Video. Botoșani. Simona Țurcanu, polițist la Rutieră, pleacă în cea de-a treia misiune în Franța!

Vlad Bălănescu este administratorul și redactorul șef al site-ului zch.ro. Este doctor în economie și se ocupă în principal de redactarea de materiale din acest domeniu dar și de analize de natură politică, educațională sau administrativă. De mai mult de șase ani scrie pentru site-urile www.mesagerulneamt.ro și www.zch.ro și săptămânalul Mesagerul de Neamț.
Operațiune RELEU a Poliției în Neamț, Bacău și alte 3 județe – radare în cascadă pe DN15
Operațiune RELEU a Poliției în Neamț, Bacău și alte 3 județe – radare în cascadă pe DN15
FOTO. Proiectile din al doilea război mondial descoperite la Lețcani
FOTO. Proiectile din al doilea război mondial descoperite la Lețcani

Categorii

ACTUALITATE

FOTO. Proiectile din al doilea război mondial descoperite la Lețcani

Echipa pirotehnică a Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Mihail...
INFRACȚIONAL

Operațiune RELEU a Poliției în Neamț, Bacău și alte 3 județe – radare în cascadă pe DN15

Continuă acțiunile întreprinse de forțele de ordine în week-end,...
Stiri fierbinti

Neamț. Accident pe DN15D. Un autoturism a ieșit de pe șosea, șoferul se află în spital!

Duminică, 19 aprilie 2026, în jurul orei 10:00, prin...
SOCIAL

FOTO&VIDEO Pompierii militari ieșeni, alături de comunitate, la „Wheels of Hope 2026”

Pompierii militari din ISU Iași participă, sâmbătă, 18 aprilie...
SPORT

L2 Victorie pentru FC Bacău, egal pentru CSM Ceahlăul și înfrângere pentru Politehnica Iași

FC Bacău a obținut o nouă victorie, în etapa...
SOCIAL

Bacău O femeie a murit într-un incendiu pornit de la o lumânare aprinsă!

Ziua de sâmbătă, 18 aprilie, a început cu un...
ACTUALITATE

Suceava. Acțiune BLOCADA la Vama: 16 polițiști -109 legitimați, 36 de amenzi în sumă de 14.000 de lei

Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Câmpulung Moldovenesc au organizat...
INFRACȚIONAL

Neamț Accident rutier la Gârcina. Un bărbat a ajuns pe patul de spital!

ACTUALIZARE: Potrivit ISU Neamț, bărbatul ”se afla căzut lângă...