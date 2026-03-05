VIDEO. Botoșani. Incendiu devastator la Hudești, un bărbat a ajuns la spital

Un bărbat, în vârstă de 51 de ani, din localitatea Mlenăuți, comuna Hudești, a rămas fără acoperiș deasupra capului în urma unui incendiu izbucnit în noaptea de 4/5 martie. Salvatorii din cadrul ISU Botoșani au fost anunțați prin apel la numărul unic de urgență 112 și au intervenit, în cel mai scurt timp, pompierii din cadrul Punctului de lucru Darabani și de la Detașamentul Dorohoi, precum și membrii Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Hudești. S-a acționat cu trei autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD.

Primii care au ajuns la locul incendiului au fost pompierii voluntari, care au constatat că locuința ardea generalizat. Pentru stingerea incendiului și înlăturarea efectelor acestuia s-a intervenit timp de peste două ore. „Pompierii au reușit să salveze o anexă în care locuiește mama proprietarului. Bărbatul a suferit un atac de panică și a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale de specialitate”, anunță ISU Botoșani. La final specialiștii au cercetat și au ajuns la concluzia că cel mai probabil incendiul a fost generat de jar căzut din sobă pe materiale combustibile.

FOTO – VIDEO: ISU Botoșani