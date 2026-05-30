Video. Botoșani. „Blue Guardians” intervin la un jaf bancar!

„În urma unui jaf asupra unei unități bancare, comis de mai multe persoane înarmate care încearcă să se sustragă”, au intervenit mai multe trupe de elită specializate ale Inspectoratului de Poliție Botoșani.

Imagini ce par desprinse dintr-un film palpitant de acțiune au fost transmise de polițiștii botoșăneni, dar acestea provin de la exercițiul final al stagiului de pregătire „Blue Guardians”, ediția a III-a, organizat de Inspectoratul de Poliție Județean Botoșani, care este în desfășurare.

„Scenariul simulează intervenția în urma unui jaf asupra unei unități bancare, comis de mai multe persoane înarmate care încearcă să se sustragă.

Structurile speciale de intervenție pun în aplicare metodele și tehnicile exersate în cadrul antrenamentelor desfășurate pe parcursul întregii săptămâni”, a precizat IPJ Botoșani.