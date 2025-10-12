ACTUALITATEINFRACȚIONALNEAMȚ

Video. Bătaie și scandal la lăsarea întunericului în Piatra-Neamț

de Vlad Bălănescu

Sâmbătă, 11 octombrie, în jurul orei 20:30, pe Bulevardul Traian din Piatra-Neamț, trecătorii au fost martorii unei bătăi, cu scandal și amenințări. Protagoniștii au fost, pe de o parte, un tânăr de 20 de ani și un minor din cartierul Mărăței, iar, de cealaltă parte, un bărbat din Roznov.

Video. Bătaie și scandal la lăsarea întunericului în Piatra-Neamț
Tinerii acuzați că ar fi agresat un bărbat în stația Garofița de pe B-dul Traian

Cel din urmă, speriat și plin de sânge a traversat strada câutând ajutor la mai mulți șoferi aflați în trafic. În cele din urmă, cineva i-a deblocat portiera din spate și omul a urcat, plin de sânge și cu hainele rupte, povestind cuplului, care aștepta la semafor, că a fost bătut și că i s-a sustras suma de 350 de lei. Potrivit bărbatului, agresorii lui au văzut că avea asupra lui o sumă mai mare de bani și încercau, prin violență, să i-o fure.

Tinerii s-au apropiat și ei de autoturism, strigând că bărbatul ar fi avut ceva de împărțit cu o fată din anturajul lor. Șoferul a blocat portierele și a apelat numărul unic de urgență 112.

La vederea girofarurilor, tinerii au încercat să fugă de la fața locului, însă au fost opriți din drum de echipajul de la ambulanță ajuns la fața locului. Polițiștii pietreni efectuează cercetări în acest caz.

Vom reveni cu detalii pe măsură ce acestea vor fi disponibile.

 

