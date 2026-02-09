INFRACȚIONALACTUALITATENEAMȚ

VIDEO. Bărbat arestat preventiv după un accident. Ar fi condus băut și ar fi încercat să inducă în eroare polițiștii

de Vlad Bălănescu

Un bărbat în vârstă de 35 de ani, din Piatra Neamț, a fost arestat preventiv și este cercetat de polițiști pentru mai multe infracțiuni, după ce ar fi provocat un accident și ar fi încercat să evite răspunderea penală, apelând la declarații false.

Potrivit informațiilor transmise de IPJ Neamț, la data de 7 februarie, agenții din cadrul Biroului Rutier Piatra Neamț au fost sesizați prin apel 112 cu privire la producerea unui eveniment rutier pe strada Orhei, în care au fost implicate două autoturisme. Ajunși la fața locului, oamenii legii au identificat doar unul dintre conducătorii auto, participanții din celălalt vehicul părăsind zona și abandonând mașina.

La scurt timp, la locul accidentului s-a prezentat o tânără în vârstă de 18 ani, din Piatra Neamț, care a susținut că ea ar fi condus autoturismul implicat, deși nu deținea permis de conducere, completând și o declarație de tamponare. Testarea cu aparatul etilotest a indicat o alcoolemie de 0,27 mg/l alcool pur în aerul expirat. Ulterior, tânăra s-a prezentat la o unitate medicală, declarând că a fost victima unui accident.VIDEO. Bărbat arestat preventiv după un accident. Ar fi condus băut și ar fi încercat să inducă în eroare polițiștii

Suspicioși cu privire la veridicitatea declarațiilor, polițiștii au continuat cercetările și, în urma probelor administrate, au stabilit că la volanul autoturismului s-ar fi aflat, de fapt, concubinul acesteia, în vârstă de 35 de ani. Acesta a fost identificat în municipiul Piatra Neamț și testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicând o valoare de 0,75 mg/l alcool pur în aerul expirat.

„La data de 8 ianuarie a.c., bărbatul a fost reținut de polițiști pentru 24 de ore, cercetările fiind continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de vătămare corporală din culpă, fals în declarații, conducerea unui vehicul fără permis de conducere și sub influența alcoolului”, au declarat reprezentanții IPJ Neamț.

Ulterior, acesta a fost prezentat instanței de judecată, care a dispus arestarea preventivă.

Denisa POPA

Video: IPJ Neamț

Autor:

Vlad Bălănescuhttp://www.zch.ro
Vlad Bălănescu este administratorul și redactorul șef al site-ului zch.ro. Este doctor în economie și se ocupă în principal de redactarea de materiale din acest domeniu dar și de analize de natură politică, educațională sau administrativă. De mai mult de șase ani scrie pentru site-urile www.mesagerulneamt.ro și www.zch.ro și săptămânalul Mesagerul de Neamț.
Articolul precedent
Sindicatele din Educație amenință cu greva generală în perioada examenelor naționale
Articolul următor
Suceava. Reținuți după ce au oferit la vânzare un kilogram de cocaină

Ultima ora

ACTUALITATE

Bacău. Tânăr reținut după ce a amenințat un șofer de ridesharing

Un tânăr în vârstă de 28 de ani a...
ADMINISTRAȚIE

Grevă de avertisment în primăriile din comune pe 10 februarie. Primarii vin la București pentru a se întâlni cu premierul Ilie Bolojan

Primăriile comunelor din țară vor fi în grevă de...
Economic Neamț

O nouă ediție de titluri de stat Tezaur: se acordă dobânzi de până la 7%

Ministerul Finanțelor anunță o nouă emisiune de titluri de...
SPORT

Trei sportivi români intră astăzi în concurs la Jocurile Olimpice de iarnă

Astăzi, 9 februarie, trei sportivi români reprezintă România Jocurile...
INFRACȚIONAL

Weekend plin pentru polițiștii nemțeni. 90 de intervenții, sute de sancțiuni și percheziții la Bicaz într-un dosar de furt

În weekend 7-8 februarie, polițiștii nemțeni au intervenit la...

Categorii

stiri regionale
Informare asupra datelor cu caracter personal prelucrate de zch.ro
Facebook RSS
© ZCH News - stiri regionale