VIDEO. Bărbat arestat preventiv după un accident. Ar fi condus băut și ar fi încercat să inducă în eroare polițiștii

Un bărbat în vârstă de 35 de ani, din Piatra Neamț, a fost arestat preventiv și este cercetat de polițiști pentru mai multe infracțiuni, după ce ar fi provocat un accident și ar fi încercat să evite răspunderea penală, apelând la declarații false.

Potrivit informațiilor transmise de IPJ Neamț, la data de 7 februarie, agenții din cadrul Biroului Rutier Piatra Neamț au fost sesizați prin apel 112 cu privire la producerea unui eveniment rutier pe strada Orhei, în care au fost implicate două autoturisme. Ajunși la fața locului, oamenii legii au identificat doar unul dintre conducătorii auto, participanții din celălalt vehicul părăsind zona și abandonând mașina.

La scurt timp, la locul accidentului s-a prezentat o tânără în vârstă de 18 ani, din Piatra Neamț, care a susținut că ea ar fi condus autoturismul implicat, deși nu deținea permis de conducere, completând și o declarație de tamponare. Testarea cu aparatul etilotest a indicat o alcoolemie de 0,27 mg/l alcool pur în aerul expirat. Ulterior, tânăra s-a prezentat la o unitate medicală, declarând că a fost victima unui accident.

Suspicioși cu privire la veridicitatea declarațiilor, polițiștii au continuat cercetările și, în urma probelor administrate, au stabilit că la volanul autoturismului s-ar fi aflat, de fapt, concubinul acesteia, în vârstă de 35 de ani. Acesta a fost identificat în municipiul Piatra Neamț și testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicând o valoare de 0,75 mg/l alcool pur în aerul expirat.

„La data de 8 ianuarie a.c., bărbatul a fost reținut de polițiști pentru 24 de ore, cercetările fiind continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de vătămare corporală din culpă, fals în declarații, conducerea unui vehicul fără permis de conducere și sub influența alcoolului”, au declarat reprezentanții IPJ Neamț.

Ulterior, acesta a fost prezentat instanței de judecată, care a dispus arestarea preventivă.

Denisa POPA

Video: IPJ Neamț