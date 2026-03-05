ACTUALITATEBACĂUInfracțional Bacău

VIDEO. Băcăuan extrădat în SUA pentru furt de identitate în formă agravantă

de Croitoru Angela

Joi, 5 martie 2026, polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Bacău au pus în aplicare un mandat internațional emis de autoritățile judiciare americane.

„Astfel, un bărbat, de 34 de ani, din municipiul Bacău a fost condus sub escortă de către polițiștii din cadrul Centrului de Reținere și Arestare Preventivă, împreună cu luptătorii Serviciului pentru Acțiuni Speciale, la Aeroportul Internațional Henri Coandă, pentru a fi preluat de reprezentanții autorităților americane în vederea extrădării.

Bărbatul era posesor al unui mandat internațional pentru săvârșirea infracțiunilor de folosirea de dispozitive de acces neautorizat și furt de identitate în formă agravată, prevăzut de Codul penal al Statelor Unite ale Americii”, a precizat IPJ Bacău.

Imagini: IPJ Bacău

Autor:

Croitoru Angelahttps://zch.ro/
Angela Croitoru este redactor specializat în administrație publică și politică, dar a trecut prin toate domenii de presă. A lucrat atât în presa scrisă județeană ( Ceahlăul, Realitatea, Monitorul de Neamț), cât și în radio ( Radio 1). În prezent scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Are în portofoliu interviuri, anchete de real impact în zonă și o experiență în presă de peste 25 de ani.
