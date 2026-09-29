Video. Bacău. Și-a distrus dispozitivul de urmărire, apoi a postat mesajul video pe TIK-TOK: “Duminică, o să fiu arestată!”. Dorința i-a fost îndeplinită!

O femeie din Târgu-Ocna, județul Bacău, riscă internarea la psihiatrie sau ani grei de închisoare, după ce și-a distrus dispozitivul de supraveghere ce îi fusese montat pentru a nu se mai apropia de propria sa mamă.

După ce și-a distrus dispozitivul, ea a realizat un filmuleț pe o platformă de socializare în care afirmă de mai multe ori: “Duminică, o să fiu arestată!”. Apoi a plecat în vizită la un bărbat din oraș, de unde au ridicat-o polițiștii, după ce au primit alerta de distrugere a dispozitivului.

„La data de 27 septembrie a.c., polițiștii din cadrul Poliției Stațiunii Târgu Ocna au fost informați de către dispeceratul S.I.M.E. al I.P.J. Bacău, cu privire la declanșarea unei alerte de înlăturare a unui dispozitiv electronic de supraveghere montat asupra unei femei de 34 de ani, din localitate, aflată sub incidența unui ordin de protecție.

Polițiștii s-au deplasat de urgență în locul în care a fost primită alerta, iar în urma verificărilor efectuate, cea în cauză a fost identificată în locuința unui bărbat din stațiune.

Din cercetări a reieșit faptul că femeia și-ar fi înlăturat brățara de monitorizare, distrugând-o, pe motiv că s-ar fi săturat să o poarte.

După administrarea probatoriului polițiștii au dispus reținerea femeii pentru 24 de ore, aceasta fiind introdusă în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al I.P.J. Bacău”, informează IPJ Bacău.

Femeia este cercetată, acum, într-un dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunilor de distrugere și încălcarea măsurilor dispuse prin ordin de protecție. Potrivit Codului Penal ea riscă o pedeapsă privativă de libertate de la 2 la 7 ani, la care s-ar putea adăuga o treime, dat fiind concursul de infracțiuni.

Angela Croitoru