VIDEO Bacău ”Educația începe acasă!” – proiect educativ al poliției județene

Polițiștii Biroului Siguranță Școlară Bacău organizează în weekend-ul 21-22 februarie, campanie de promovare a importanța educației care începe acasă și rolul esențial al modelului parental în formarea comportamentelor responsabile ale copiilor.

Colaborarea dintre școală și familie este esențială

„Într-o lume în continuă schimbare, respectarea regulilor și a legilor este fundamentală pentru asigurarea unui spațiu școlar sigur și armonios pentru toți elevii.

Părinții sunt primii educatori ai copiilor, iar valorile și comportamentele pe care aceștia le transmit influențează profund dezvoltarea tinerelor generații.

Un mediu familial sănătos, bazat pe respect, înțelegere și disciplină, contribuie la formarea unui copil responsabil și respectuos față de ceilalți.

Prin urmare, educația nu este doar responsabilitatea școlii, ci și a fiecărei familii, care trebuie să cultive valori precum respectul față de lege și autoritate, dar și față de colegi și profesori.

Respectarea regulilor și a legilor este esențială în contextul școlar. Regulamentele școlare sunt stabilite pentru a proteja siguranța și bunăstarea tuturor celor implicați în procesul educativ.

Reamintim elevilor, părinților și cadrelor didactice că o bună cunoaștere și aplicare a acestora contribuie semnificativ la prevenirea incidentelor și a comportamentelor inadecvate.

Colaborarea dintre școală și familie este esențială pentru crearea unui climat în care fiecare copil să se simtă protejat”, se arată într-un comunicat de presă al IPJ Bacău.

Activitățile educative vor continua

Polițiștii băcăuani încurajează comunicarea constantă între școală și părinți, prin organizarea de activități educative și de prevenire a comportamentelor dăunătoare, dar și prin implicarea activă a comunității în promovarea unui mediu pozitiv.

„Continuăm să încurajăm parteneriatele de succes între părinți și școli, în care responsabilitatea comună este să oferim elevilor o educație care nu doar le dezvoltă abilități intelectuale, dar le formează și caracterul. Astfel de activități vor continua”, a conchis sursa citată.

Angela Croitoru