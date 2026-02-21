SOCIALACTUALITATEBACĂU

VIDEO Bacău ”Educația începe acasă!” – proiect educativ al poliției județene

de Vlad Bălănescu

Polițiștii Biroului Siguranță Școlară Bacău organizează în weekend-ul 21-22 februarie, campanie de promovare a importanța educației care începe acasă și rolul esențial al modelului parental în formarea comportamentelor responsabile ale copiilor.

Colaborarea dintre școală și familie este esențială

„Într-o lume în continuă schimbare, respectarea regulilor și a legilor este fundamentală pentru asigurarea unui spațiu școlar sigur și armonios pentru toți elevii.

Părinții sunt primii educatori ai copiilor, iar valorile și comportamentele pe care aceștia le transmit influențează profund dezvoltarea tinerelor generații.

Un mediu familial sănătos, bazat pe respect, înțelegere și disciplină, contribuie la formarea unui copil responsabil și respectuos față de ceilalți.

Prin urmare, educația nu este doar responsabilitatea școlii, ci și a fiecărei familii, care trebuie să cultive valori precum respectul față de lege și autoritate, dar și față de colegi și profesori.

VIDEO Bacău ”Educația începe acasă!” – proiect educativ al poliției județeneRespectarea regulilor și a legilor este esențială în contextul școlar. Regulamentele școlare sunt stabilite pentru a proteja siguranța și bunăstarea tuturor celor implicați în procesul educativ.

Reamintim elevilor, părinților și cadrelor didactice că o bună cunoaștere și aplicare a acestora contribuie semnificativ la prevenirea incidentelor și a comportamentelor inadecvate.

Colaborarea dintre școală și familie este esențială pentru crearea unui climat în care fiecare copil să se simtă protejat”, se arată într-un comunicat de presă al IPJ Bacău.

Activitățile educative vor continua

Polițiștii băcăuani încurajează comunicarea constantă între școală și părinți, prin organizarea de activități educative și de prevenire a comportamentelor dăunătoare, dar și prin implicarea activă a comunității în promovarea unui mediu pozitiv.

„Continuăm să încurajăm parteneriatele de succes între părinți și școli, în care responsabilitatea comună este să oferim elevilor o educație care nu doar le dezvoltă abilități intelectuale, dar le formează și caracterul. Astfel de activități vor continua”, a conchis sursa citată.

Angela Croitoru

Autor:

Vlad Bălănescuhttp://www.zch.ro
Vlad Bălănescu este administratorul și redactorul șef al site-ului zch.ro. Este doctor în economie și se ocupă în principal de redactarea de materiale din acest domeniu dar și de analize de natură politică, educațională sau administrativă. De mai mult de șase ani scrie pentru site-urile www.mesagerulneamt.ro și www.zch.ro și săptămânalul Mesagerul de Neamț.
Articolul precedent
Ministrul Muncii promite majorarea salariului minim se va face anul acesta
Articolul următor
Cine are obligația să curețe gheața și zăpada de pe trotuare. Ce prevede legea în România

Ultima ora

ADMINISTRAȚIE

Cine are obligația să curețe gheața și zăpada de pe trotuare. Ce prevede legea în România

Odată cu ninsorile care au dat bătăi de cap...
ECONOMIE

Ministrul Muncii promite majorarea salariului minim se va face anul acesta

Discuțiile referitoare la creșterea salariului minim brut pe economie...
SOCIAL

Schi, muzică și oameni calzi la Serbările Zăpezii de la Durău Park!

Distracția și mega concertele continuă și în week-end-ul acesta,...
ECONOMIE

Guvernul anunță măsuri de sprijin pe piața muncii: primă de stabilitate pentru tinerii NEET și subvenții extinse pentru angajatori

Guvernul a anunțat joi, 19 februarie 2026, adoptarea unui...
ECONOMIE

„Casa Verde Fotovoltaice” ar putea deveni „Casa Verde Baterii”, după aprobarea bugetului

Transformarea Programului „Casa Verde Fotovoltaice” în „Casa Verde Baterii”...

Categorii

ADMINISTRAȚIE

Cine are obligația să curețe gheața și zăpada de pe trotuare. Ce prevede legea în România

Odată cu ninsorile care au dat bătăi de cap...
ECONOMIE

Ministrul Muncii promite majorarea salariului minim se va face anul acesta

Discuțiile referitoare la creșterea salariului minim brut pe economie...
SOCIAL

Schi, muzică și oameni calzi la Serbările Zăpezii de la Durău Park!

Distracția și mega concertele continuă și în week-end-ul acesta,...
ECONOMIE

Guvernul anunță măsuri de sprijin pe piața muncii: primă de stabilitate pentru tinerii NEET și subvenții extinse pentru angajatori

Guvernul a anunțat joi, 19 februarie 2026, adoptarea unui...
ECONOMIE

„Casa Verde Fotovoltaice” ar putea deveni „Casa Verde Baterii”, după aprobarea bugetului

Transformarea Programului „Casa Verde Fotovoltaice” în „Casa Verde Baterii”...
INFRACȚIONAL

Bacău. Ce ascundeau patru vânători într-un autoturism în Dărmănești?

Polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase Bacău au...
ACTUALITATE

Drumul Expres Bacău – Piatra-Neamț: CNSC a respins toate contestațiile. CNIR va semna contractul de 5,17 mld. Lei

Drumul Expres Bacău – Piatra-Neamț: CNSC a respins toate contestațiile. CNIR merge la semnarea contractului de 5,17 mld. Lei
JUSTIŢIE

Șefii tuturor Curților de Apel îi cer lui Nicușor Dan reexaminarea legii pensiilor magistraților

Președinții celor 16 Curți de Apel din România și...
stiri regionale
Informare asupra datelor cu caracter personal prelucrate de zch.ro
Facebook RSS
© ZCH News - stiri regionale