VIDEO. Bacău. Bărbat reținut după ce a fost prins din nou la volan fără permis, după ce fusese depistat băut cu doar câteva săptămâni mai devreme

Un bărbat a fost reținut de polițiștii din Buhuși după ce a fost prins din nou în trafic, deși avea dreptul de a conduce suspendat.

Potrivit informațiilor transmise de IPJ Bacău, incidentul a avut loc pe 29 martie, în jurul orei 19:00, când un echipaj de poliție rutieră a oprit un autoturism în afara localității Racova. La volan se afla un bărbat de 32 de ani, iar în urma verificărilor, polițiștii au descoperit că acesta nu mai avea dreptul de a conduce.

Oamenii legii au stabilit că tânărul fusese depistat anterior, pe 3 martie, în orașul Buhuși, conducând sub influența alcoolului. Atunci, aparatul etilotest a indicat o valoare de 0,45 mg/l alcool pur în aerul expirat. În acel caz, pe numele său a fost deschis un dosar penal, iar permisul de conducere i-a fost suspendat.

Cu toate acestea, bărbatul a fost prins din nou la volan, de această dată fără a deține permis de conducere. Polițiștii au întocmit un nou dosar penal pentru această infracțiune.

Totodată, acesta a fost reținut pentru 24 de ore și introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Bacău, urmând ca cercetările să continue în acest caz.

Denisa POPA

Video: IPJ Bacău