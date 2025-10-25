Știre actualizată. Video. Accident la Vânători-Neamț

Actualizare:

„În urma verificărilor efectuate de polițiști, s-a stabilit faptul că, în timp ce un bărbat, în vârstă de 44 de ani, din Pipirig, conducea o autoutilitară pe DN 15B, în localitatea Vânători-Neamț, nu s-ar fi asigurat corespunzător la efectuarea manevrei de depășire a unui autoturism, care se deplasa în aceeași direcție, intrând în coliziune cu un autoturism, care era angajat în efectuarea manevrei de depășire, și pe care l-ar fi proiectat într-un gard din lemn”, anunță Poliția Neamț. În urma evenimentului rutier a rezultat rănirea conducătorului celui de-al doilea autoturism, un bărbat de 39 de ani, din Vânători-Neamț, acesta fiind transportat la o unitate medicală. Nici unul din șoferi nu era sub influența băuturilor alcoolice.

Știre inițială: Astăzi, în comuna Vânători-Neamț, a avut loc un accident rutier în care au fost implicate un autoturism și o autoutilitară.

Din imaginile video primite se observă că șoferul autoutilitarei s-a angajat într-o depășire fără a ține cont de faptul că autoturismul din spate era deja în manevra de depășire.

În urma impactului, autoturismul a fost proiectat în poarta unei gospodării, iar șoferul a fost transportat la spital de un echipaj al Ambulanței.

De menționat că autoutilitara are volanul pe partea dreaptă – un detaliu care crește semnificativ riscul în timpul depășirilor.

Vom reveni cu detalii.