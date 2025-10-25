Video. Accident la Vânători-Neamț
ACTUALITATENEAMȚSOCIAL

Știre actualizată. Video. Accident la Vânători-Neamț

de Vlad Bălănescu

Actualizare:

În urma verificărilor efectuate de polițiști, s-a stabilit faptul că, în timp ce un bărbat, în vârstă de 44 de ani, din Pipirig, conducea o autoutilitară pe DN 15B, în localitatea Vânători-Neamț, nu s-ar fi asigurat corespunzător la efectuarea manevrei de depășire a unui autoturism, care se deplasa în aceeași direcție, intrând în coliziune cu un autoturism, care era angajat în efectuarea manevrei de depășire, și pe care l-ar fi proiectat într-un gard din lemn”, anunță Poliția Neamț. În urma evenimentului rutier a rezultat rănirea conducătorului celui de-al doilea autoturism, un bărbat de 39 de ani, din Vânători-Neamț, acesta fiind transportat la o unitate medicală. Nici unul din șoferi nu era sub influența băuturilor alcoolice.

Știre inițială: Astăzi, în comuna Vânători-Neamț, a avut loc un accident rutier în care au fost implicate un autoturism și o autoutilitară.

Din imaginile video primite se observă că șoferul autoutilitarei s-a angajat într-o depășire fără a ține cont de faptul că autoturismul din spate era deja în manevra de depășire.

În urma impactului, autoturismul a fost proiectat în poarta unei gospodării, iar șoferul a fost transportat la spital de un echipaj al Ambulanței.

De menționat că autoutilitara are volanul pe partea dreaptă – un detaliu care crește semnificativ riscul în timpul depășirilor.

Vom reveni cu detalii.

Autor:

Vlad Bălănescuhttp://www.zch.ro
Vlad Bălănescu este administratorul și redactorul șef al site-ului zch.ro. Este doctor în economie și se ocupă în principal de redactarea de materiale din acest domeniu dar și de analize de natură politică, educațională sau administrativă. De mai mult de șase ani scrie pentru site-urile www.mesagerulneamt.ro și www.zch.ro și săptămânalul Mesagerul de Neamț.
Articolul precedent
25 octombrie, ziua cea mai lungă din an: la noapte trecem la ora de iarnă
Articolul următor
Tentative de înșelăciune cu sume colosale: o tranzacție de 385.000 lei a fost blocată în Neamț, suma fiind restituită victimei

Ultima ora

Infracțional Botoșani

Tentative de înșelăciune cu sume colosale: o tranzacție de 385.000 lei a fost blocată în Neamț, suma fiind restituită victimei

Două persoane din județul Botoșani ar fi putut să...
Stiri fierbinti

25 octombrie, ziua cea mai lungă din an: la noapte trecem la ora de iarnă

În noaptea de 25 spre 26 octombrie România trece...
Stiri fierbinti

Încă un accident mortal pe E85 – „drumul morții”

Două persoane și-au pierdut viața, vineri, 24 octombrie, într-un...
Stiri fierbinti

Tragedie la Roznov. Un bărbat a fost găsit înecat în canalul Bistrița

Actualizare: Noi informații au fost furnizate de IPJ Neamț în...
Stiri fierbinti

Incendiu puternic la o locuință din Podoleni

Un incendiu a izbucnit vineri dimineață, în jurul orei...

Categorii

Infracțional Botoșani

Tentative de înșelăciune cu sume colosale: o tranzacție de 385.000 lei a fost blocată în Neamț, suma fiind restituită victimei

Două persoane din județul Botoșani ar fi putut să...
Stiri fierbinti

25 octombrie, ziua cea mai lungă din an: la noapte trecem la ora de iarnă

În noaptea de 25 spre 26 octombrie România trece...
Stiri fierbinti

Încă un accident mortal pe E85 – „drumul morții”

Două persoane și-au pierdut viața, vineri, 24 octombrie, într-un...
Stiri fierbinti

Tragedie la Roznov. Un bărbat a fost găsit înecat în canalul Bistrița

Actualizare: Noi informații au fost furnizate de IPJ Neamț în...
Stiri fierbinti

Incendiu puternic la o locuință din Podoleni

Un incendiu a izbucnit vineri dimineață, în jurul orei...
Stiri fierbinti

Ursul care făcea probleme la Farcașa a fost împușcat

Locuitorii comunei Farcașa au scăpat de un urs care...
Infracțional Neamț

Persoană rănită într-un accident cu trei autoturisme, la Tarcău

O femeie în vârstă de 73 de ani a...
ACTUALITATE

Un șofer băut a provocat un accident în care a fost implicat un autobuz de transport persoane

Un șofer băut a provocat un accident în care a fost implicat un autobuz de transport persoane
stiri regionale
Informare asupra datelor cu caracter personal prelucrate de zch.ro
Facebook RSS
© ZCH News - stiri regionale