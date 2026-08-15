VIDEO. Accident în Piatra Neamț – Poliția și Ambulanța la fața locului

Actualizare: În accident au fost implicate 2 autoturisme în care se aflau 7 persoane. O femeie de 32 de ani, însărcinată și 3 minori, cu vârste de 5, 8 respectiv 9 ani au fost transportați la UPU Piatra Neamț prezentând contuzii minore, informează ISU Neamț.

Știre inițială: Un accident a avut în această seară, 15 august în municipiul Piatra Neamț, pe B-dul 9 Mai.

La fața locului se află echipaje ale Poliției și Ambulanței. Traficul în zonă este îngreunat.

Vom reveni cu amănunte.