Video. A abandonat un câine pe domeniul public și a primit o amendă de 12.000 de lei

Un bărbat în vârstă de 65 de ani, din comuna Țuțora, a fost amendat cu 12.000 de lei după ce polițiștii au stabilit că ar fi abandonat un câine pe domeniul public, în localitatea Tomești, județul Iași.

Sesizarea privind posibila faptă de abandon a fost înregistrată la Inspectoratul de Poliție Județean Iași în data de 21 august. După verificări, polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor l-au identificat, pe 17 septembrie, pe bărbatul bănuit că a lăsat animalul fără hrană, adăpost și îngrijire medicală.

Potrivit IPJ Iași, acesta a fost sancționat contravențional în baza Legii nr. 205/2004 privind protecția animalelor, cu amendă în cuantum de 12.000 de lei.

Poliția amintește că abandonarea sau alungarea unui animal a cărui existență depinde de îngrijirea omului reprezintă o formă de cruzime față de animale.

Autoritățile le cer cetățenilor care observă animale maltratate, neglijate sau abandonate să anunțe imediat poliția, prin 112, ori instituțiile competente.