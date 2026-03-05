VIDEO. 5 străzi din municipiul Bacău au rămas fără apă în urma unei avarii

O defecțiune la conducta de distribuție a apei potabile de pe str. Aleea Ghioceilor, din municipiul Bacău a cauzat Cartierul Zimbru să rămână fără apă.

Strada Aleea Ghioceilor a fost inundată și locatarii Căminului de Bătrâni din subordinea Primăriei Bacău au rămas fără apă, informează Mesagerul de Bacău.

„Începând cu ora 07:00 și până la remedierea situației, se întrerupe furnizarea apei potabile pentru consumatorii de pe străzile Aleea Ghioceilor, Pictor Aman, Miron Costin (parțial), Stadionului (parțial) și Vișinului”, informează Compania Regională de Apă Bacău (CRAB).

Florin Crăciun