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Pragul de tranzacționare pentru toate operațiunile financiare crește de la 5.000 de lei la 50.000 de lei. O modificare legislativă majoră ce va afecta toate tranzacțiile financiare a primit votul decisiv în Camera Deputaților, miercuri, 18 noiembrie 2026.

Pragul de 50.000 de lei (echivalentul a 10.000 de euro) este cel maxim permis de Comisia Europeană, dar și acesta ar putea fi mărit odată cu creșterea inflației.

Proiectul, propus de AUR, cu o susținere solidă din partea PSD, a trecut cu 173 de voturi “pentru”, 5 deputați s-au pronunțat “contra”, iar 67 s-au abținut. Doi deputați au fost prezenți, dar au ales să nu voteze.

Mulți dintre parlamentarii PNL au vociferat vehement vorbind despre faptul că o creștere “era necesară, dar nu până la 50.000 de lei!”. Unii dintre aleșii liberali au spus, cu subiect și predicat, că o astfel de măsură legislativă “va permite tranzacțiile ilicite”.

Ce afectează, zilnic, noul prag

Legea prevedea până acum un plafon zilnic de 5.000 de lei și de 10.000 de lei pentru tranzacțiile în numerar.

Toate aceste plafoane vor crește:

a) încasări și plăți de la persoane fizice, persoane juridice, PFA etc;

b) încasări și plăți efectuate de către magazinele de tipul cash and carry;

c) plăți din avansuri spre decontare, “stabilit pentru fiecare persoană care a primit avansuri spre decontare”, potrivit Legii nr. 70/2015.

Pentru toate aceste tranzacții, va exista un plafon zilnic unic de 50.000 de lei. Pentru a intra în vigoare, actul normativ trebuie să fie promulgat de președintele României și apoi să fie publicat în Monitorul Oficial.

Angela Croitoru