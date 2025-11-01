Victimele reacțiilor adverse la vaccinul anti-COVID pot da statul în judecată. Decizie istorică a Înaltei Curți

Înalta Curte de Casație și Justiție a dat câștig de cauză românilor care au suferit probleme de sănătate după vaccinarea anti-COVID: aceștia pot deschide procese împotriva statului pentru a obține despăgubiri.

Decizia vine după un caz concret: o femeie din Sălaj care susține că a suferit o tromboză după ce s-a vaccinat în martie 2021 a cerut în instanță daune de 100.000 de euro. Ea i-a dat în judecată pe Statul Român, Ministerul Sănătății, Guvernul și o firmă farmaceutică.

Ce s-a întâmplat în instanță

La început, Tribunalul Sălaj a respins complet acțiunea, spunând că instituțiile chemate în judecată nu pot fi trase la răspundere. Femeia a făcut apel, iar Curtea de Apel Cluj i-a dat dreptate parțial, stabilind că Statul, Ministerul Sănătății și Guvernul pot fi pârâți în proces. Nemulțumite, autoritățile au atacat decizia la Înalta Curte de Casație și Justiție, susținând că doar producătorul vaccinului poate fi dat în judecată, nu și statul. Înalta Curte a respins apărările autorităților, stabilind clar că:

-Statul poate fi tras la răspundere prin Ministerul Finanțelor Publice

-Persoanele afectate pot deschide procese pe două căi: atât împotriva producătorului vaccinului (pentru produse defecte), cât și împotriva statului (pentru răspundere civilă)

– Instanțele trebuie să analizeze dacă autoritățile au avut o conduită greșită în campania de vaccinare

Ce înseamnă asta pentru cetățeni

Practic, românii care consideră că au fost prejudiciați după vaccinarea anti-COVID au acum un precedent și pot cere despăgubiri. Dosarul femeii din Sălaj se întoarce acum la tribunal pentru a fi judecat pe fond. Decizia este considerată istorică pentru că garantează dreptul cetățenilor de a contesta în instanță deciziile autorităților legate de sănătate publică și de a obține reparații pentru eventualele prejudicii suferite, conform unei publicații centrale (amănunte aici).

(G. S.)