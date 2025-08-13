SalvamontSalvamont Neamț a desfășurat marți, 12 august, o amplă misiune de salvare în zona superioară a Masivului Ceahlău, după ce o persoană a suferit un traumatism la un membru inferior.

Intervenția a fost coordonată de Dispeceratul Național Salvamont, iar la fața locului a acționat echipa care asigura permanența în Baza Salvamont Dochia, sprijinită de o echipă suplimentară din Baza Durău. Salvatorii montani i-au acordat victimei primul ajutor și au realizat evacuarea acesteia în condiții de siguranță.

Acțiunea s-a desfășurat în condiții dificile, specifice zonei montane, accesul fiind îngreunat de relief și de condițiile meteo specifice altitudinii, conform informațiilor furnizate de Salvamont Neamț.

Denisa POPA

Foto: Salvamont România-Dispeceratul Național Salvamont(foto cu caracter ilustrativ)

