Salvamont Neamț a desfășurat marți, 12 august, o amplă misiune de salvare în zona superioară a Masivului Ceahlău, după ce o persoană a suferit un traumatism la un membru inferior.

Intervenția a fost coordonată de Dispeceratul Național Salvamont, iar la fața locului a acționat echipa care asigura permanența în Baza Salvamont Dochia, sprijinită de o echipă suplimentară din Baza Durău. Salvatorii montani i-au acordat victimei primul ajutor și au realizat evacuarea acesteia în condiții de siguranță.

Acțiunea s-a desfășurat în condiții dificile, specifice zonei montane, accesul fiind îngreunat de relief și de condițiile meteo specifice altitudinii, conform informațiilor furnizate de Salvamont Neamț.

