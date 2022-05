Ziua Internațională a Muzeelor a fost marcată miercuri, 18 mai, la Muzeul de Istorie și Etnografie Târgu-Neamț prin vernisarea unei expoziții aparte, intitulată „Vicii, tabieturi și mici pasiuni nevinovate între secolele XVIII-XXˮ. Evenimentul aduce în atenția publicului târg-nemțean exponate, de o valoare istorică deosebită, din patrimoniul următoarelor instituții: Complexul Muzeal Național „Moldovaˮ Iași (Muzeul de Istorie a Moldovei, Muzeul Memorial „Mihail Kogălniceanuˮ, Muzeul Unirii), Complexul Muzeal „Iulian Antonescuˮ Bacău, Muzeul Militar Național „Regele Ferdinand Iˮ – Filiala Bacău și Muzeul de Etnografie Piatra-Neamț.

„Prin expoziția vernisată de curând la Muzeul de Istorie și Etnografie Târgu-Neamț, ne-am propus să valorificăm patrimoniul pe care instituția noastră îl deține privind aspectele de viață cotidiană ale protipendadei din spațiul românesc, pe parcursul a trei secole. Pentru a da un plus de valoare demersului nostru expozițional, am considerat oportun să aducem în atenția celor pasionați de istorie, pentru prima dată în orașul de sub Cetatea Neamț, bunuri culturale ce au aparținut omului politic Mihail Kogălniceanu, familiei acestuia, dar și Doamnei Elenei Cuza, de la instituții de cultură din Iași și Bacău. Unele din piesele muzeale etalate, precum cele aparținând unor familii privilegiate ca Burada, Ghica, Krupenski, Mavrogheni, Moruzi, sunt expuse pentru prima dată în cadrul unei expoziții temporare, ceea ce face ca demersul inițiat de Complexul Muzeal Național Neamț, în colaborare cu partenerii noștri, să fie unul cu adevărat deosebitˮ, ne-a declarat curatorul expoziției, muzeograf Renata-Gabriela Buzău.

Primul segment al expoziției temporare încearcă să reconstituie atmosfera de epocă în care reprezentații marilor familii boierești își risipeau timpul prin întreținerea unor vicii și tabieturi de factură orientală. Slăbiciunea pentru băuturi alcoolice, care adesea devenea viciu, dar și pasiunea pentru meniuri exclusivitate și cofeturi sunt alte aspecte ce au întregit această primă parte a expoziției. Cel de-al doilea segment aduce în atenția celor pasionați de latura umană a protagoniștilor de pe scena trecutului, pasiunea pentru modă, accesorii vestimentare și bijuterii care erau etalate în spațiul public, de către doamnele din clasele sociale privilegiate, ca formă de reprezentare socială, cu ocazia promenadelor, a balurilor, a seratelor sau a teatrului. Tabieturile care se desfășurau în intimitatea spațiului privat, precum cele de înfrumusețare sau practicarea unor jocuri de societate în salonul casei, fac obiectului ultimei părți a expoziției amintite.

Printre cei care au participat la deschiderea expoziției „Vicii, tabieturi și mici pasiuni nevinovate între secolele XVIII-XXˮ și au luat cuvântul s-au numărat: directorul adjunct științific Mihaela Cristina Verzea, ca reprezentant al conducerii Complexului Muzeal Național Neamț, șefa Muzeului de Istorie a Moldovei, Senica Țurcanu, reprezentantul Muzeului Memorial „Mihail Kogălniceanuˮ, muzeograful Mihalea Tudose, șeful secției de logistică a Complexului Muzeal „Iulian Antonescuˮ Bacău, Marius Istina și directorul Muzeului Militar Național „Regele Ferdinand Iˮ – Filiala Bacău, Mihaela Băițan.

Expoziția va putea fi vizitată în perioada 18 mai – 18 octombrie, de marți până duminică, în intervalul orar 10:00 – 18:00, iar din octombrie, conform programului 9:00 – 17:00. (A.C.)