Asociația Armina din Piatra Neamț a inițiat, în anul 2021, un proiect ce urmărește marcarea și amenajarea unui traseu turistic și de pelerinaj de peste 1.500 km, cuprinzând tot ceea ce este mai important în Moldova.

„De la început spunem că dorim să continuăm proiectul Via Transilvania, inițiat și gestionat de către colegii noștri de la Tășuleasa Social, astfel traseele noastre turistice și de pelerinaj vor uni Moldova cu Transilvania cât și cu Dobrogea. Via Moldavica va străbate, în cei 1.500 de km, 8 județe. Traseul va începe de la Mănăstirea Putna, județul Suceava, apoi vor urma județele Neamț, Vaslui, Bacău, Galați, Tulcea, Brăila, după care sfârșitul călătoriei va fi in județul Constanța. Se vor marca majoritatea zonelor pitorești, cu monumente istorice, mănăstiri, priveliști minunate – unice în lume. De aceea scopul proiectului este atît educațional cât mai ales de a pune în valoare bogățiile culturale, etnice, istorice și naturale ale României, cu reflectare atât în comunitățile locale, cât și cu ecou internațional. Fiind un traseu public, va fi destinat tuturor iubitorilor de drumeție, natură și sport, care vor putea să îl străbată la pas, cu bicicleta ori călare”, a declarat profesor preot Mihai Capșa Togan, președintele Asociației Armina.

Traseul urmează să fie marcat cu elemente de identificare specifice, din materiale durabile, care să permită orientarea călătorului pe parcurs. Culorile specifice de marcaj vor fi portocaliu și alb, săgeată portocalie pentru direcția Constanța și albă pentru direcția Putna. Marcajul specific este un M portocaliu, într‑un cerc de aceeași culoare, pe un fundal alb. Trecerile de drumeți (pietoni) vor fi semnalizate cu tăblițe specifice, la fel ca avertismentele întâlnite pe traseu. La fiecare kilometru, o bornă kilometrică din andezit, cu logoul VM și o sculptură, realizată de sculptori studenți, va arăta kilometrul la care se află călătorul.

În acest moment asociația caută colaboratori pentru realizarea proiectului.

Proiectul va include și un ghid turistic detaliat pentru cei care vor să parcurgă traseul. Odată cu inaugurarea primelor 200 km va fi lansată și aplicația pentru mobil Via Moldavica. Aceasta va fi disponibilă pentru descărcare gratuită în AppStore și PlayStore, cu versiuni pentru Android, respectiv iOS.

Via Moldavica este un proiect al organizației Armina, ONG cu sediul în Piatra-Neamț, care desfășoară acțiuni cu caracter educațional, social, de mediu, cultural etc.

Angela Croitoru