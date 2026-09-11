Proiect legislativ ar scădea vârsta de pensionare pentru mamele din Armată, Poliție și din sistemul penitenciar

Mamele care sunt încadrate în Armată, Poliție, respectiv care îndeplinesc funcții publice cu statut special în sistemul administrației penitenciare, ar putea beneficia de reducerea vârstei de pensionare, dacă se încadrează în condițiile impuse de legislația sistemului public de pensii.

Inițiativa legislativă îi aparține deputatei AUR Ramona-Ioana Bruynseels, care propune o completare la legea pensiilor militare.

Pensiile militare de stat

În prezent, la sistemul de stat, în 2026, aceștia se pot pensiona dacă au împlinit 65 de ani și dacă au o vechime de minim 25 de ani, din care cel puțin 15 reprezintă vechimea în serviciu. Cu toate acestea, pragul vârstei de pensionare se poate reduce în funcție de activități deosebite, speciale sau în alte condiții, cu cel mult 13 ani, ceea ce înseamnă că nu se pot pensiona înainte de 45 de ani. Totuși, aceștia se pot pensiona și cu maxim 5 ani înainte de vârsta standard, dacă optează pentru pensia anticipată, respectiv dacă îndeplinesc unele condiții prevăzute de lege.

Sistemul public de pensii

În timp ce în sistemul public de pensii, standardul este tot de 65 de ani, atât pentru bărbați, cât și pentru femei, dacă au minim 15 ani de stagiu de cotizare contributiv, însă perioada completă este de 35 de ani de stagiu de cotizare contributiv. Asemănător cazului pensiilor militare de stat, reducerea vârstei de pensionare pentru civili se poate reduce, în urma unor activități desfășurate în situații deosebite, speciale sau în alte condiții, de la 4 luni până la maxim 25 de ani, potrivit legii. Asta înseamnă că femeile nu se pot pensiona înainte de 52 de ani, iar bărbații, înainte de 54 de ani.

Spre deosebire de sistemul pensiilor militare de stat, sistemul public de pensii prevede că mamele beneficiază de vârstă redusă de pensionare, dacă au ,în primul rând, cei 35 de ani de stagiu de cotizare contributiv. De asemenea, această reducere se aplică atât în cazul femeilor care au născut, cât și în cazul celor care au adoptat copiii.

Cu cât li se poate reduce vârsta de pensionare mamelor din apărare, ordine publică și securitate națională?

Mamele care au născut pot primi reducerea dacă:

Au născut și crescut copiii până ce aceștia au împlinit 16 ani

Mamele care au adoptat copiii beneficiază de reducere dacă:

Au crescut copiii minim 13 ani

De asemenea, în funcție de numărul de copii născuți și crescuți, mamelor li se reduce vârsta de pensionare de la 6 luni la 3 ani și 6 luni.

„Drumul parcurs” de proiect

Proiectul a fost înregistrat la Senat pentru dezbatere în 24 iunie 2026, a primit un aviz favorabil de la Consiliul Economic și Social în 14 iulie 2026, apoi unul negativ de la Consiliul Legislativ în 16 iulie 2026. Mai departe, a fost trimis Consiliului Fiscal, în 29 iulie 2026, care a solicitat un supliment de documente. De asemenea, proiectul a fost trimis și: Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă națională, Comisiei pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital, Comisiei pentru drepturile omului, egalitate de şanse, culte şi minorităţi, Comisiei pentru muncă, familie şi protecţie socială, Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări și, în final, Comisiei pentru muncă, familie şi protecţie socială din cadrul Senatului. Aceasta din urmă a transmis un aviz negativ în 8 septembrie 2026.

Camera Deputaților este camera decizională pentru acest proiect.

Ioana Mărcuțianu