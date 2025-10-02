ADMINISTRAȚIEACTUALITATEStiri fierbinti

Vești bune pentru consumatorii cu venituri mici: prețul energiei electrice ar putea fi replafonat la 1 leu/kwh

de Vlad Bălănescu

Guvernul prelungește plafonarea prețurilor la energie electrică și gaze naturaleDupă ce la jumătatea anului s-a liberalizat prețul energiei electrice, iar în funcție de furnizor, facturile au crescut considerabil, oficialii iau în calcul replafonarea prețului. Măsura a fost anunțată de ministrul Energiei, Bogdan Ivan. Vestea bună este că se discută un proiect de lege prin care să se impună un preț final maxim de 1 leu/kwh. Vestea proastă este că, chiar dacă acest lucru ar deveni realitate, ar beneficia doar un anumit segment de populație, mai exact consumatorii casnici cu venituri lunare de cel mult 2.500 – 3.000 de lei. Măsura are drept scop evitarea deconectării clienților vulnerabili.

În momentul de față, iau în calcul un proiect de lege prin care, pe de o parte, să blochez deconectarea acelor clienți vulnerabili, care nu își permit să plătească facturile, și, pe de altă parte, să se instituie un mecanism prin care, pentru oamenii care au un venit de până în 2.500 – 3.000 de lei (pe lună – n.r.), să avem un preț maxim de 1 leu per kilowatt-oră. Sunt mecanisme care sunt în lucru în momentul de față și pe care vreau să le operaționalizăm în iarna asta, pentru a trece această perioadă dificilă. O mare parte din inflația de aproape 10% de acum e cauzata de prețul la energie electrică”, a declarat ministrul Energiei, Bogdan Ivan, citat de profit.ro.

Demnitarul a susținut că i-ar fi făcut pe colegii de coaliție, dar și pe președintele țării, să înțeleagă că este vorba de o problemă gravă a României și că dacă prețul nu va scădea, cetățenii vor plăti cea mai scumpă energie din toată lumea. „Pentru că, dacă nu intervenim să scădem odată prețul ăsta, vom fi în situația în care românii să plătească cea mai scumpă energie din toată lumea mult timp de acum înainte, iar companiile românești să nu mai fie competitive atunci când se duc să exporte produse în afara țării noastre. E o problema de siguranță națională, în contextul în care, în tot ceea ce cumpărăm noi, ponderea costurilor cu energia este între 10% și 70%”, a punctat ministrul.

(G. S.)

