Sinteza activității Inspectoratului de Poliție Județean Neamț pentru primele 7 luni din acest an relevă faptul că fenomenul infracțional este în scădere față de aceeași perioadă a anului trecut. „În primele 7 luni din anul 2025, la nivelul structurilor din cadrul inspectoratului, au fost sesizate un număr de 5.092 fapte de natură penală, faţă de 5.536 înregistrate în anul 2024, fiind constatată o scădere cu 8,02% (-444 de fapte) faţă de perioada de comparație”, a declarat Gabriel Coman, șeful IPJ Neamț. În funcție de natura faptelor cea mai mare scădere, de peste 10 procente se înregistrează la cele judiciare, urmate de cele economico-financiare, cu circa 7,5%. Defalcat, din prima categorie se remarcă infracțiunile contra persoanei, unde s-a constatat o scădere de peste 18 procente. Aici sunt incluse infracțiunile contra vieții, a integrității corporale, contra libertății persoanei sau împotriva libertății și integrității sexuale.

Același trend, de scădere, dar ușoară, s-a constatat și la faptele contra patrimoniului, deși în perioada analizată au fost mai multe infracțiuni de furt și fraude comise prin sisteme informatice și mijloace de plată electronic, dar s-au diminuat considerabil faptele de distrugere, inclusiv cele prin incendiere cu intenție. Descreștere sensibilă s-a constatat și la infracționalitatea stradală, în perioada analizată fiind 362 de fapte, comparativ cu 386 în aceeași perioadă a anului trecut. În ce privește Protecția animalelor anul acesta polițiștii nemțeni au aplicat 167 de sancțiuni contravenționale care au depășit 78.000 lei (amănunte aici). În alte 33 de cazuri au fost deschise dosare penale.

Polițiștii criminaliști au fost solicitați să intervină la 1.587 evenimente și au ridicat 4.403 de diferite categorii de urme, papilare, biologice, traseologice, precum și înscrisuri. „În urma activităților desfășurate pe linia analizei și interpretării urmelor papilare, au fost identificate 94 persoane bănuite de comiterea unor infracțiuni. În cadrul Compartimentului de Expertize si Constatări Criminalistice, au fost efectuate 131 expertize şi constatări, fiind supuse examinării 874 materiale sau urme”, a sintetizat Gabriel Coman.

(G. S.)