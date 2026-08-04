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Veste neagră pentru familia fostului parlamentar Ioan Munteanu

de Vlad Bălănescu

O tragedie cumplită a lovit familia fostului deputat PSD de Neamț, Ioan Munteanu. Fiul mai mic, Andrei, în vârstă de 50 de ani, a fost găsit fără viață în locuința sa din comuna Miroslava, județul Iași.

Veste neagră pentru familia fostului parlamentar Ioan MunteanuDeocamdată nu se cunoaște cauza exactă a decesului, iar polițiștii, ajunși la locuința sa, afirmă că nu ar fi fost semne evidente că ar fi vorba despre o moarte suspectă sau violentă. Se presupune că ar fi fost bolnav și aceasta ar fi fost cauza decesului, însă ancheta poliției va stabili cu exactitate ce s-a întâmplat, pe baza rezultatelor necropsiei ce va fi realizată de medicii legiști.

IPJ Iași a confirmat informațiile pe care „Mesagerul de Neamț” le avea din surse demne de încredere.

„La data de 3 august a.c., poliția a fost sesizată, prin apel 112, cu privire la faptul că un bărbat a fost găsit decedat în locuința din comuna Miroslava.

Polițiștii s-au deplasat la fața locului, constatând faptul că cele sesizate se confirmă, fiind identificat un bărbat, de 50 de ani, decedat.

Pe corpul acestuia nu au fost identificate urme vizibile de violență”, a precizat IPJ Iași, la solicitarea redacției noastre.

Polițiștii au deschis un dosar penal, potrivit procedurilor standard în astfel de situații, „sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă și s-a dispus efectuarea autopsiei pentru stabilirea cauzei decesului”.

Andrei Munteanu a dus o viață discretă, ferită de ochiul public. Fratele său cu un an mai mare, Remus, fost portar al echipei de fotbal FC Ceahlăul Piatra-Neamț, a fost cel care și-a urmat tatăl în cariera politică, fiind la rândul său deputat PSD de Neamț, în legislatura 2020- 2024. Familia mai are și o fiică, Raluca.

Angela Croitoru

Autor:

Vlad Bălănescuhttp://www.zch.ro
Vlad Bălănescu este administratorul și redactorul șef al site-ului zch.ro. Este doctor în economie și se ocupă în principal de redactarea de materiale din acest domeniu dar și de analize de natură politică, educațională sau administrativă. De mai mult de șase ani scrie pentru site-urile www.mesagerulneamt.ro și www.zch.ro și săptămânalul Mesagerul de Neamț.
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