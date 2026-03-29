Veste bună pentru fermieri. Motorină fără accize și TVA în 2026

Ministerul Agriculturii pregătește o măsură de sprijin pentru fermieri, în contextul scumpirii accelerate a motorinei. Agricultorii ar putea cumpăra combustibil la preț redus, fără accize și TVA, dacă proiectul de Ordonanță de Urgență pus în dezbatere publică va fi adoptat.

Documentul, publicat recent în transparență decizională, vizează susținerea producătorilor agricoli din sectorul vegetal, puternic afectați de creșterea costurilor în 2026. Inițiativa vine ca răspuns direct la presiunea tot mai mare pusă pe bugetele fermierilor, în condițiile în care combustibilul a devenit una dintre cele mai importante cheltuieli din agricultură.

Concret, proiectul propune ca fermierii să poată achiziționa motorină la un preț redus, eliminând accizele și TVA-ul pentru cantitățile utilizate în lucrările agricole mecanizate. Sprijinul ar urma să fie acordat pe parcursul anului 2026, pentru un consum standard stabilit la 78 de litri pe hectar.

Pentru a beneficia de această facilitate, agricultorii vor avea nevoie de adeverințe eliberate de APIA și trebuie să fie eligibili prin depunerea cererilor de plată pe suprafață.

Potrivit Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale: „Măsura este esențială în condițiile în care motorina reprezintă între 19% și 30% din costurile totale ale fermierilor, iar lucrările mecanizate pot ajunge până la 40–59% din costurile unei culturi”.

Dacă va fi adoptată, ordonanța ar putea reduce semnificativ presiunea financiară asupra fermierilor și ar contribui la menținerea competitivității sectorului agricol.

