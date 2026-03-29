Veste bună pentru fermieri. Motorină fără accize și TVA în 2026

de Popa Denisa

Ministerul Agriculturii pregătește o măsură de sprijin pentru fermieri, în contextul scumpirii accelerate a motorinei. Agricultorii ar putea cumpăra combustibil la preț redus, fără accize și TVA, dacă proiectul de Ordonanță de Urgență pus în dezbatere publică va fi adoptat.

Documentul, publicat recent în transparență decizională, vizează susținerea producătorilor agricoli din sectorul vegetal, puternic afectați de creșterea costurilor în 2026. Inițiativa vine ca răspuns direct la presiunea tot mai mare pusă pe bugetele fermierilor, în condițiile în care combustibilul a devenit una dintre cele mai importante cheltuieli din agricultură.

Veste bună pentru fermieri. Motorină fără accize și TVA în 2026Concret, proiectul propune ca fermierii să poată achiziționa motorină la un preț redus, eliminând accizele și TVA-ul pentru cantitățile utilizate în lucrările agricole mecanizate. Sprijinul ar urma să fie acordat pe parcursul anului 2026, pentru un consum standard stabilit la 78 de litri pe hectar.

Pentru a beneficia de această facilitate, agricultorii vor avea nevoie de adeverințe eliberate de APIA și trebuie să fie eligibili prin depunerea cererilor de plată pe suprafață.

Potrivit Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale: „Măsura este esențială în condițiile în care motorina reprezintă între 19% și 30% din costurile totale ale fermierilor, iar lucrările mecanizate pot ajunge până la 40–59% din costurile unei culturi”.

Dacă va fi adoptată, ordonanța ar putea reduce semnificativ presiunea financiară asupra fermierilor și ar contribui la menținerea competitivității sectorului agricol.

Foto: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Popa Denisa
Denisa Popa este reporter pe partea de eveniment și situații de urgență. Scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Este cel mai tânăr membru al echipei și o experiență în presă de un an și 6 luni. Are excelente abilități tehnice.
FOTO. Drum inundat la Crăcăoani. Acces blocat pentru vehiculele mari

Accesul rutier către o parte a satului Crăcăoani este...
Accident la Piatra Neamț. Un șofer a ajuns la spital după ce a intrat cu mașina într-un gard

Un bărbat în vârstă de 60 de ani a...
Botoșani. Șofer fără permis și băut, reținut de polițiști. Alte zeci de sancțiuni după controale în trafic

O nouă intervenție a polițiștilor botoșăneni scoate în evidență...
Neamț. Șoferi prinși băuți la volan într-o singură zi. Unii aveau alcoolemii ridicate, alții nu aveau dreptul să conducă

Ziua de sâmbătă, 28 martie a adus o serie...
Autoutilitară cu lemne confiscată de polițiștii din Neamț

Infracțiunile din domeniul silvic au devenit o prioritate importantă...

