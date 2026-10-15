Veste bună: Manualele pentru clasa a IX-a pot fi comandate și descărcate în format digital. La 9 discipline încă mai sunt contestații!

O veste bună pentru elevii din clasele a IX-a, generația “experiment 2026”, care învață după noile programe școlare, dar și pentru profesorii acestora: manualele școlare noi, pentru 63 de discipline școlare au fost încărcate în platformă. Pentru alte 9 discipline încă sunt contestații.

De joi, 15 octombrie 2026, până pe 28 octombrie, unitățile de învățământ liceal pot selecta manualele dorite și transmite necesarul de manuale, în funcție de numărul de elevi.

Anunțul vine chiar din partea ministrului interimar al Educației, prof. univ. dr. Mihai Dimian.

“A fost finalizată încărcarea manualelor, atât în format digital, cât și PDF, pe platforma ministerului, fiind astfel accesibile pentru toți cei interesați.

Următoarele etape în cadrul acestui proces sunt selecția manualelor de către școli, înregistrarea și centralizarea comenzilor. Comenzile de manuale vor fi în concordanță cu cifrele de școlarizare aprobate pentru anul școlar 2026-2027. Perioada de selecție de către școli și transmitere a necesarului de manuale școlare noi pentru clasa a IX-a: 15.10.2026 – 28.10.2026”, punctează ministrul.

Pentru cele 9 discipline la care editurile necâștigătoare au depus contestații, procedura va continua după soluționarea acestora.

Se pregătesc licitațiile pentru manualele de clasa a X-a anul școlar viitor

Dimian nu pierde ocazia de a le mulțumi celor care au grăbit lucrurile, în condițiile în care, inițial, orizontul optimist de așteptare era începutul anului 2027.

“Le mulțumesc tuturor celor implicați, care, prin efortul lor, au redus durata procedurii de achiziție de la o medie de 10 luni la aproximativ 7 luni! Le mulțumesc pentru această activitate desfășurată inclusiv în perioade de weekend și vacanțe, pentru a duce la bun sfârșit cât mai repede etapele care au depins de noi. Pentru clasa a X-a am solicitat deja pregătirea documentației pentru procedura de achiziție, astfel încât manualele să poată fi disponibile în licee până în august 2027. Elevii și profesorii au nevoie de predictibilitate și de resursele necesare încă de la începutul anului școlar, iar pentru aceasta, fiecare etapă trebuie pregătită din timp”, conchide ministrul Mihai Dimian.

Angela Croitoru