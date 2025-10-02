Verificări ITM Neamț la angajatorii din industria extractivă

Societățile comerciale din industria extractivă au făcut controlate de funcționarii din cadrul ITM Neamț. Acțiunea a avut loc în perioada 3 martie – 19 septembrie și a făcut parte dintr-o campanie de verificare a modului în care sunt respectate cerințele minime pentru asigurarea securității și protecția lucrătorilor care își desfășoară activitatea la locurile de muncă din grupul țintă.

„În cadrul acestei acțiuni, inspectorii de muncă au efectuat 11 controale. Pentru încălcarea legislației în domeniul securității și sănătății în muncă, inspectorii de muncă au aplicat angajatorilor 5 sancțiuni contravenționale din care 2 amenzi în cuantum de 7.500 lei și 3 avertismente contravenționale. Au fost dispuse 5 măsuri de remediere a neconformităților constatate”, anunță Inspectoratul Teritorial de Muncă Neamț.

Printre neregulile descoperite de inspectorii de muncă în teren se numără nerespectarea obligației de a asigura purtarea echipamentului individual de protecție de către lucrători, iar la alții nu erau asigurate echipamente de muncă conforme pentru lucrători. În alte cazuri lucrătorii nu erau instruiți corespunzător în domeniul sănătății și securității în muncă. Obiectivele acțiunilor de verificare au constat în identificarea și verificarea agenților economici din industria extractivă și eliminarea neconformităților constatate prin dispunerea de măsuri obligatorii. S-a urmărit și creșterea gradului de conștientizare a angajatorilor și a lucrătorilor în ceea ce privește necesitatea respectării prevederilor legale în domeniul securității și sănătății în muncă.

FOTO: ITM Neamț