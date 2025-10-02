ECONOMIEACTUALITATE

Verificări ITM Neamț la angajatorii din industria extractivă

de Sofronia Gabi

Societățile comerciale din industria extractivă au făcut controlate de funcționarii din cadrul ITM Neamț. Acțiunea a avut loc în perioada 3 martie – 19 septembrie și a făcut parte dintr-o campanie de verificare a modului în care sunt respectate cerințele minime pentru asigurarea securității și protecția lucrătorilor care își desfășoară activitatea la locurile de muncă din grupul țintă.

În cadrul acestei acțiuni, inspectorii de muncă au  efectuat 11 controale. Pentru încălcarea legislației în domeniul securității și sănătății în muncă, inspectorii de muncă au aplicat angajatorilor 5 sancțiuni contravenționale din care 2 amenzi în cuantum de 7.500 lei și 3 avertismente contravenționale. Au fost dispuse 5 măsuri de remediere a neconformităților constatate”, anunță Inspectoratul Teritorial de Muncă Neamț.Verificări ITM Neamț la angajatorii din industria extractivă

Printre neregulile descoperite de inspectorii de muncă în teren se numără nerespectarea obligației de a asigura purtarea echipamentului individual de protecție de către lucrători, iar la alții nu erau asigurate echipamente de muncă conforme pentru lucrători. În alte cazuri lucrătorii nu erau instruiți corespunzător în domeniul sănătății și securității în muncă. Obiectivele acțiunilor de verificare au constat în identificarea și verificarea agenților economici din industria extractivă și eliminarea neconformităților constatate prin dispunerea de măsuri obligatorii. S-a urmărit și creșterea gradului de conștientizare a angajatorilor și a lucrătorilor în ceea ce privește necesitatea respectării prevederilor legale în domeniul securității și sănătății în muncă.

FOTO: ITM Neamț

Autor:

Sofronia Gabihttps://zch.ro/
Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
Vești bune pentru consumatorii cu venituri mici: prețul energiei electrice ar putea fi replafonat la 1 leu/kwh
Video-foto. Piatra Neamț. Lucrări de igienizare și decolmatare pe pârâul Cuejdi

ACTUALITATE

Botoșani: O femeie și-a pierdut viața și un bărbat a suferit arsuri într-un incendiu devastator

Un incendiu violent care a afectat locuința unor săteni...
ACTUALITATE

Video-foto. Piatra Neamț. Lucrări de igienizare și decolmatare pe pârâul Cuejdi

Primăria Piatra Neamț a anunțat că în luna octombrie...
ADMINISTRAȚIE

Vești bune pentru consumatorii cu venituri mici: prețul energiei electrice ar putea fi replafonat la 1 leu/kwh

După ce la jumătatea anului s-a liberalizat prețul energiei...
INFRACȚIONAL

Suspectul în cazul omorului de la Icușești a fost arestat pentru 30 de zile

Bărbatul de 23 de ani, acuzat că a ucis o tânără și a rănit-o grav pe mama acesteia (amănunte aici) a fost prezentat în fața judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Neamț cu propunere de arestare preventivă.
SOCIAL

Meci demonstrativ pentru sprijinirea victimelor inundațiilor din Neamț

O cauză nobilă reunește jucătorii care au făcut în...

