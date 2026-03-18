Verificări ITM în Neamț. Luna trecută au fost aplicate amenzi de 430.000 lei

Funcționarii din cadrul ITM Neamț au efectuat verificări în rândul agenților economici, atât în ce privește relațiile de muncă cât și securitatea și sănătatea în muncă. Pentru neregulile constate în luna februarie au fost aplicate sancțiuni pecuniare de peste 430.000 lei.

„În luna februarie, la nivelul Inspectoratului Teritorial de Muncă Neamț, au fost realizate 146 acțiuni de control, din care 90 în domeniul relațiilor de muncă și 56 în domeniul securității și sănătății în muncă. Ca urmare a finalizării acestor acțiuni, au fost dispuse 146 măsuri pentru remedierea deficiențelor constatate. Un număr de 50 angajatori si 13 persoane fizice au fost sancționate cu 71 de sancțiuni contravenționale, din care 46 amenzi în cuantum de 430.500 lei și 25 avertismente”, conform Inspectoratului Teritorial de Muncă Neamț.

În ce privește relațiile de muncă au fost dispuse 25 măsuri pentru remedierea deficiențelor, iar 23 angajatori au fost sancționați cu 15 amenzi care au totalizat 56.000 lei și 9 avertismente. În februarie au avut loc 23 de accidente de muncă provocate, în principal, de utilizarea necorespunzătoare a echipamentelor de muncă, accidente rutiere și cădere de la mică înălțime. Din păcate unul dintre evenimentele nedorite s-a soldat cu decesul lucrătorului.

În domeniul sănătății și securității în muncă au fost 90 controale și s-au aplicat 31 de amenzi care au totalizat 374.500 lei și 16 avertismente.

„La 10 angajatori au fost identificate 10 persoane care prestau muncă fără a avea încheiate contracte individuale de muncă în formă scrisă. Domeniile de activitate unde au fost identificate cazuri de muncă nedeclarată sunt: exploatare forestieră, restaurante, baruri, construcții, dezmembrări auto și creșterea animalelor”, mai arată sursa citată.