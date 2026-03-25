VATRION și Muzeul de Istorie și Etnografie Târgu-Neamț digitalizează 7.000 de ani de istorie prin scanare laser 3D și fotogrametrie

Un proiect pilot de referință pentru România: 32 de artefacte arheologice de o vechime de până la 7.000 de ani — ceramică cucuteniană, figurine antropomorfe și zoomorfe, obiecte din epoca bronzului și fierului — transformate în modele digitale permanente, accesibile publicului din întreaga lume.

Despre proiect

VATRION, companie specializată în tehnologii de digitalizare 3D, în parteneriat cu Muzeul de Istorie și Etnografie Târgu-Neamț din cadrul Complexului Muzeal Național Neamț, a finalizat un proiect pilot de digitalizare a patrimoniului arheologic, documentat în filmul „Scanând trecutul, construim viitorul!. (https://www.youtube.com/watch?v=-A5YMlVfSNE)

Proiectul a presupus digitalizarea prin scanare laser 3D și fotogrametrie a unui număr de 32 de artefacte arheologice din colecțiile muzeului, obținând modele tridimensionale de înaltă fidelitate, cu o precizie de ordinul zecimilor și sutimilor de milimetru.

Artefactele digitalizate

Selecția realizată de echipa muzeului a urmărit atât o reprezentare cronologică, cât și una tipologică a patrimoniului deținut. Lotul include:

▸ Culturile Precucuteni și Cucuteni: artefacte cu o vechime de aproximativ 6.000–7.000 de ani, printre care o amforetă (https://skfb.ly/pG7Gv) remarcabil pictată cu spirale și benzi geometrice de roșu, alb și negru, și statuete antropomorfe reprezentative pentru viața religioasă a comunităților preistorice;

▸ Epoca bronzului și epoca fierului: obiecte ce completează tabloul evoluției civilizațiilor din zona Moldovei;

▸ Diversitate tipologică: vase ceramice, obiecte din piatră, reprezentări antropomorfe și zoomorfe, ce subliniază bogăția colecțiilor Muzeului de Istorie și Etnografie Târgu-Neamț.

Tehnologiile utilizate

Scanarea laser 3D a constituit prima etapă a procesului, generând nori de puncte (point cloud) cu coordonate exacte pentru fiecare punct măsurat pe suprafața artefactelor. Această metodă asigură o reconstituire geometrică de precizie imposibil de egalat prin mijloace tradiționale.

Fotogrametria a completat datele geometrice cu informații precise despre textură, culoare și detalii de suprafață. Sute de fotografii realizate din unghiuri diferite, în condiții de iluminare controlată, au fost procesate cu software specializat, reconstituind fidel nuanțele originale ale fiecărui obiect — inclusiv roșul ars, albul mat și negrul adânc ale ceramicii cucuteniene.

Analiza modelelor a fost realizată prin platforme specializate precum Artifact 3D și GigaMesh, care permit cercetătorilor să examineze hărți de curbură, structuri ascunse, îmbinări și urme de prelucrare invizibile cu ochiul liber, deschizând perspective noi de cercetare științifică.

Impact și accesibilitate

Cele 32 de modele 3D sunt acum accesibile publicului prin două canale complementare: platforma Sketchfab (https://skfb.ly/pGpnn), unde sunt organizate sub forma unei colecții dedicate, și un catalog digital (https://vatrion.ro/mietn-display/) creat special pentru proiect, destinat atât publicului larg, cât și cercetătorilor din întreaga lume.

Totodată, fiecare piesă scanată va fi însoțită în muzeu de un cod QR care oferă vizitatorilor acces direct, de pe telefon, la modelul 3D complet cu toate datele tehnice și morfologice ale artefactului — o inovație educativă adresată în special generației tinere.

Proiectul răspunde totodată contextului cultural al procedurii de includere a civilizației Cucuteni în Patrimoniul UNESCO, digitalizarea patrimoniului arheologic reprezentând un pas esențial în promovarea și conservarea acestei moșteniri culturale de excepție la nivel internațional.

„Proiectele mici pot lăsa urme mari. La capătul acestui proiect pilot se află 32 de modele 3D, 32 de artefacte smulse pentru totdeauna din fragilitatea materialului și așezate în siguranța digitalului.”

— documentarul „Scanând trecutul, construim viitorul!”, VATRION

Despre parteneri

VATRION este o companie românească specializată în digitalizare 3D, scanare laser și fotogrametrie, cu expertiză în proiecte de patrimoniu cultural. Cu sloganul „Făurim povești, modelăm viitorul”, VATRION pune tehnologia de vârf în slujba conservării și promovării identității culturale.

Muzeul de Istorie și Etnografie Târgu-Neamț, parte a Complexului Muzeal Național Neamț, deține un patrimoniu arheologic reprezentativ pentru zona Moldovei, cu colecții excepționale aparținând civilizațiilor Precucuteni și Cucuteni, recunoscute la nivel european pentru valoarea lor istorică și estetică.