Vasluiul închide robinetul „păcănelelor”: decizie politică, efecte sociale în lanț

Vaslui devine unul dintre primele municipii din țară care taie radical din fenomenul jocurilor de noroc. Consiliul Local a votat interzicerea completă a sălilor de „păcănele”, cu excepția loto și pariuri sportive, într-o decizie care mută frontul din zona morală în cea administrativă.

Nu este o închidere peste noapte, dar direcția este clară: aproximativ 60 de săli de jocuri, cu peste 400 de aparate, vor dispărea treptat pe măsură ce autorizațiile expiră. Primele lacăte se pun chiar de la finalul lunii martie.

Dincolo de votul aproape unanim, decizia a scos la suprafață o falie socială. În fața Primăriei, angajați din industrie au protestat, acuzând că sunt sacrificați în numele unei politici publice care nu oferă alternative. Pentru ei, „curățarea" orașului înseamnă pierderea directă a locurilor de muncă.

Primarul municipiului Vaslui, Lucian Braniște își asumă însă costul politic și social. Argumentul este unul clasic, dar puternic: protejarea comunității. „Nu este o decizie împotriva cuiva, ci pentru oameni”, spune edilul, care mizează pe ideea că dependența de jocuri a devenit o problemă reală la nivel local.

În spatele deciziei stă, de fapt, o schimbare de regulă la nivel național. Guvernul a dat recent undă verde primăriilor să decidă dacă mai acceptă sau nu astfel de activități, prin introducerea unei autorizații locale obligatorii. Vasluiul este printre primele orașe care folosesc această pârghie până la capăt. În paralel, Parlamentul pregătește noi restricții: accesul în cazinouri ar putea fi permis doar de la 21 de ani, iar reclamele la pariuri ar urma să fie interzise aproape toată ziua.

Pentru Vaslui, decizia este deja luată. Cei care au votat cred că orașul va câștiga, pe termen lung, mai mult decât pierde pe termen scurt.

Z.C.

