Vaslui. Un șofer a ajuns la spital după ce s-a răsturnat cu mașina

de Popa Denisa

Un bărbat a ajuns la spital în urma unui accident produs în dimineața de 20 mai, în zona localității Rateșu Cuzei, județul Vaslui. Autoturismul s-a răsturnat în afara carosabilului și a lovit un stâlp de electricitate.

La fața locului au intervenit pompierii din cadrul Stației de Pompieri Negrești, cu o autospecială de stingere dotată cu modul pentru descarcerare și un echipaj format din șase militari. De asemenea, la intervenție a participat și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Vaslui.

Potrivit informațiilor transmise de ISU Vaslui, la sosirea echipajelor de intervenție, conducătorul auto, un bărbat în vârstă de 58 de ani, reușise să se autoevacueze din autoturism înainte de sosirea salvatorilor.

Bărbatul a fost preluat de echipajul SAJ pentru evaluare medicală și acordarea îngrijirilor necesare.

Pompierii au asigurat măsurile de prevenire și stingere a incendiilor, iar distribuitorul de energie electrică a fost notificat să intervină pentru rezolvarea avariei provocate în urma accidentului.

Foto: ISU Vaslui

