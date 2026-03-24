Vaslui. Un bărbat și-a pierdut viața după impactul dintre un autoturism și un TIR

O persoană și-a pierdut viața în urma unui grav accident produs luni, 23 martie, în localitatea Șapte Case, județul Vaslui.

Intervenția salvatorilor a fost solicitată în jurul orei 17:00, când un autoturism și un TIR au fost implicate într-o coliziune. La fața locului au fost mobilizate o autospecială de stingere cu apă și spumă, un echipaj de descarcerare grea, un echipaj de prim ajutor, o unitate de terapie intensivă mobilă, o autospecială de primă intervenție și comandă, precum și o autocisternă de transport apă, în total 19 militari.

Din primele informații, șoferul autoturismului, un bărbat, a suferit leziuni incompatibile cu viața și a fost declarat decedat. În schimb, conducătorul TIR-ului a reușit să iasă singur din cabină și nu a necesitat îngrijiri medicale.

Circulația rutieră a fost complet blocată pe ambele sensuri pe durata intervenției, pentru a permite echipajelor să acționeze. Ulterior, drumul a fost curățat, iar traficul a fost reluat în condiții normale.

Autoritățile continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cauzele producerii accidentului.

