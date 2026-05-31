FOTO. Vaslui. Un bărbat și-a dat foc la casă. Pompierii au reușit să salveze jumătate din locuință

Un bărbat din municipiul Murgeni, județul Vaslui, și-a incendiat casa, intenționat, duminică, 31 mai, în jurul orei 13:15.

Vecinii au anunțat pompierii, la fața locului deplasându-se patru pompieri de la Punctul de Lucru Murgeni (Detașamentul de Pompieri Bârlad) cu o autospecială de stingere cu apă și spumă a intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o locuință din municipiul Murgeni. În sprijin au acționat și membrii Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Murgeni, cu o autocisternă și 2 voluntari.

„La sosirea forțelor de intervenție, incendiul se manifesta generalizat la două camere de locuit și un hol. Datorită intervenției prompte a echipajelor, incendiul a fost lichidat fără a se înregistra victime.

În urma evenimentului au ars două camere, un hol, pe o suprafață de aproximativ 200 mp, precum și circa 100 mp din acoperișul locuinței. Totodată, au fost salvate alte două camere, un hol și o anexă gospodărească.

Cauza probabilă de izbucnire a incendiului a fost autoaprinderea intenționată provocată de proprietar, persoană cunoscută cu afecțiuni psihice”, a transmis ISU Vaslui.

Angela Croitoru

Imagini: ISU Vaslui