Vaslui. Un bărbat se zbate între viață și moarte, după ce a fost prins sub un ATV

de Vlad Bălănescu

Vaslui. Un bărbat se zbate între viață și moarte, după ce a fost prins sub un ATVActualizare: Din păcate, tânărul, în vârstă de 28 de ani, din satul Oprișița, comuna Poienești, nu a mai putut fi salvat. Cadrele medicale au declarat decesul, după mai multe încercări de a -l resuscita.

Știre inițială: Un bărbat se află în stare de inconștiență, după ce a căzut sub un ATV, în pădurea Pușcași.

Cadrele medicale se străduiesc chiar în aceste momente să îl readucă la viață, pe drumul dintre Pașcani și Poiana Căprioarei.

Bărbatul s-a răsturnat cu ATV -ul și a fost zdrobit sub greutatea vehiculului, informează ISU Vaslui.

Pompierii militari au fost anunțați prin 112, duminică, 22 februarie, în jurul orei 13:00 și au reușit să îl scoată de sub vehicul.

Vom reveni cu detalii deîndată ce acestea vor fi disponibile.

Angela Croitoru

Vlad Bălănescuhttp://www.zch.ro
Vlad Bălănescu este administratorul și redactorul șef al site-ului zch.ro. Este doctor în economie și se ocupă în principal de redactarea de materiale din acest domeniu dar și de analize de natură politică, educațională sau administrativă. De mai mult de șase ani scrie pentru site-urile www.mesagerulneamt.ro și www.zch.ro și săptămânalul Mesagerul de Neamț.
