Vaslui. Un bărbat se zbate între viață și moarte, după ce a fost prins sub un ATV

Actualizare: Din păcate, tânărul, în vârstă de 28 de ani, din satul Oprișița, comuna Poienești, nu a mai putut fi salvat. Cadrele medicale au declarat decesul, după mai multe încercări de a -l resuscita.

Știre inițială: Un bărbat se află în stare de inconștiență, după ce a căzut sub un ATV, în pădurea Pușcași.

Cadrele medicale se străduiesc chiar în aceste momente să îl readucă la viață, pe drumul dintre Pașcani și Poiana Căprioarei.

Bărbatul s-a răsturnat cu ATV -ul și a fost zdrobit sub greutatea vehiculului, informează ISU Vaslui.

Pompierii militari au fost anunțați prin 112, duminică, 22 februarie, în jurul orei 13:00 și au reușit să îl scoată de sub vehicul.

Vom reveni cu detalii deîndată ce acestea vor fi disponibile.

Angela Croitoru