Vaslui: un avion ultraușor s-a prăbușit , pilotul a decedat

Actualizare. Potrivit ISU Vaslui, este vorba despre un bărbat în vârstă de 65 de ani, care venea de la Suceava și trebuia să aterizeze pe heliportul de la marginea pădurii. Un accident aviatic soldat cu decesul unei persoane a avut loc cu puțin timp în urmă în localitatea Băcani, din județul Vaslui. Un avion ultraușor a ratat aterizarea și s-a prăbușit. Se pare că înainte cu puțin timp de impact cei de la sol ar fi pierdut legătura cu pilotul, acesta fiind singurul ocupant al aparatului.( Mai multe amănunte aici).

Accidentul ar fi fost anunțat prin sistemul e-call, dar au fost și apeluri la numărul unic de urgență 112 de la oamenii din zonă care au asistat la impact. Au intervenit militarii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Vaslui care au constatat că pilotul era decedat. Urmează ca ancheta efectuată în acest caz să stabilească cauzele și condițiile care au dus la accidentul mortal.

(G. S.)