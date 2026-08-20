Vaslui. Un autoturism a ars ca o torță în comuna Ivănești

Un puternic incendiu a afectat mașina unui localnic din satul Ursoaia, comuna Ivănești din județul Vaslui. Evenimentul nedorit a avut loc pe 19 august și a fost anunțat prin apel la numărul unic de urgență 112 înregistrat în dispecerat în jurul orei 16:30.

„În după-amiaza zilei de 19.08.2026, la ora 16.28, a fost primit un apel telefonic în Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112, prin care se solicita intervenția pompierilor militari pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un autovehicul, în localitatea Ursoaia, comuna Ivănești”, anunță ISU Vaslui.

Pentru stingerea flăcărilor a fost alocată o autospecială de stingere, încadrată cu patru militari, de la Punctul de lucru Ivănești. Ajuns la locul evenimentului, echipajul de pompieri a constatat că arderea era generalizată. Cercetările ulterioare au stabilit drept cauză a incendiului un scurt circuit electric. Din fericire nu au fost înregistrate victime, dar pagubele materiale sunt considerabile.

FOTO ISU Vaslui