ACTUALITATESOCIALSocial Vaslui

Vaslui. Un autoturism a ars ca o torță în comuna Ivănești

de Sofronia Gabi

Un puternic incendiu a afectat mașina unui localnic din satul Ursoaia, comuna Ivănești din județul Vaslui. Evenimentul nedorit a avut loc pe 19 august și a fost anunțat prin apel la numărul unic de urgență 112  înregistrat în dispecerat în jurul orei 16:30.

Vaslui. Un autoturism a ars ca o torță în comuna Ivănești

În după-amiaza zilei de 19.08.2026, la ora 16.28, a fost primit un apel telefonic în Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112, prin care se solicita intervenția pompierilor militari pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un autovehicul, în localitatea Ursoaia, comuna Ivănești”, anunță ISU Vaslui.

Vaslui. Un autoturism a ars ca o torță în comuna Ivănești

Pentru stingerea flăcărilor a fost alocată o autospecială de stingere, încadrată cu patru militari, de la Punctul de lucru  Ivănești. Ajuns la locul evenimentului, echipajul de pompieri a constatat că arderea era generalizată. Cercetările ulterioare au stabilit drept cauză a incendiului un scurt circuit electric. Din fericire nu au fost înregistrate victime, dar pagubele materiale sunt considerabile.

FOTO ISU Vaslui

Autor:

Sofronia Gabihttps://zch.ro/
Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
Articolul precedent
Salvați Copiii cere renunțarea la examenul propriu de admitere la liceu: „Va adânci inechitățile”
Salvați Copiii cere renunțarea la examenul propriu de admitere la liceu: „Va adânci inechitățile”
Articolul următor
Piatra Neamț, vedere de sus
Criză în turismul din Neamț – scădere de 20% în în primele 6 luni 2026

Ultima ora

SOCIAL

Criză în turismul din Neamț – scădere de 20% în în primele 6 luni 2026

Un raport publicat de site-ul Volo care utilizează și...
EDUCATIE

Salvați Copiii cere renunțarea la examenul propriu de admitere la liceu: „Va adânci inechitățile”

Organizația Salvați Copiii România solicită Ministerului Educației să renunțe...
INFRACȚIONAL

Violența domestică în Neamț. Peste 3300 de intervenții în primele 7 luni ale anului

Polițiștii din cadrul IPJ Neamț au intervenit în primele...
EDUCATIE

Scandal pe proiectul privind admiterea dublă la liceu! Ministrul Mihai Dimian, prins la mijloc, vorbește despre prorogare

Aberațiile din sistemul de învățământ preuniversitar ies, din nou,...
ACTUALITATE

Baterii pentru panouri fotovoltaice, finanțate cu până la 15.000 de lei. Programul se adresează prosumatorilor

Proprietarii de case care au deja panouri fotovoltaice și...

Categorii

SOCIAL

Criză în turismul din Neamț – scădere de 20% în în primele 6 luni 2026

Un raport publicat de site-ul Volo care utilizează și...
EDUCATIE

Salvați Copiii cere renunțarea la examenul propriu de admitere la liceu: „Va adânci inechitățile”

Organizația Salvați Copiii România solicită Ministerului Educației să renunțe...
INFRACȚIONAL

Violența domestică în Neamț. Peste 3300 de intervenții în primele 7 luni ale anului

Polițiștii din cadrul IPJ Neamț au intervenit în primele...
EDUCATIE

Scandal pe proiectul privind admiterea dublă la liceu! Ministrul Mihai Dimian, prins la mijloc, vorbește despre prorogare

Aberațiile din sistemul de învățământ preuniversitar ies, din nou,...
ACTUALITATE

Baterii pentru panouri fotovoltaice, finanțate cu până la 15.000 de lei. Programul se adresează prosumatorilor

Proprietarii de case care au deja panouri fotovoltaice și...
ACTUALITATE

Neamț. Accident cu doi răniți în comuna Timișești

Un accident rutier soldat cu două victime a avut...
ACTUALITATE

Cod galben de caniculă și în Regiunea de Nord Est a țării

Se anunță „temperaturi deosebit de ridicate, caniculă, disconfort termic”...
ACTUALITATE

FOTO. Autoturism în flăcări la Crăcăoani. Un scurtcircuit pare să fi fost cauza incendiului

Cadrele ISU Neamț au fost solicitate marți, 18 august,...