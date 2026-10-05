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Vaslui. Un adolescent de 16 ani a murit după ce a căzut cu ATV-ul în pădure

de Croitoru Angela

O tragedie a avut loc în seara de luni, 5 octombrie 2026, în pădurea Teișoru din comuna Pușcași, județul Vaslui, unde un adolescent de 16 ani s-a dus cu un ATV.

Din cauza vitezei și a terenului accidentat, băiatul a pierdut controlul asupra autovehiculului și. ca urmare a impactului puternic, a suferit traumatisme foarte grave. Sătenii l-au găsit prăbușit pe o cărare din pădure, în stare foarte gravă, respirând greu. Au sunat după ajutor la 112, după care l-au cărat până la intrarea în sat, de unde a fost preluat de cadrele medicale. Însă, băiatul intrase deja în comă.

Echipajul TIM (paramedicii SMURD Terapie Intensă Mobilă- n.r.) a început manevrele de resuscitare la locația unde a fost adusă  victima, au fost primele informații transmise de ISU Vaslui, imediat ce paramedicii SMURD au ajuns la fața locului.

Potrivit primelor informații, un adolescent de 16 ani  s-a accidentat grav  în  timp ce se deplasa cu un vehicul de  tip  ATV.

Pentru  acordarea primului ajutor a fost alocată o ambulanță SMURD cu echipaj de terapie intensivă  mobilă.

Ajuns la locul  solicitării,  echipajul  a constatat că  victima era în stare de inconștiență. În  timpul  transportului  aceasta a intrat în  stop cardio-respirator. Echipajul a început imediat manevrele de resuscitare,  însă, în  ciuda eforturilor făcute,  tânărul  nu a mai putut fi salvat, a conchis sursa citată.

Angela Croitoru

Foto ilustrativă: arhivă

Autor:

Croitoru Angelahttps://zch.ro/
Angela Croitoru este redactor specializat în administrație publică și politică, dar a trecut prin toate domenii de presă. A lucrat atât în presa scrisă județeană ( Ceahlăul, Realitatea, Monitorul de Neamț), cât și în radio ( Radio 1). În prezent scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Are în portofoliu interviuri, anchete de real impact în zonă și o experiență în presă de peste 25 de ani.
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