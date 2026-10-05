Vaslui. Un adolescent de 16 ani a murit după ce a căzut cu ATV-ul în pădure

O tragedie a avut loc în seara de luni, 5 octombrie 2026, în pădurea Teișoru din comuna Pușcași, județul Vaslui, unde un adolescent de 16 ani s-a dus cu un ATV.

Din cauza vitezei și a terenului accidentat, băiatul a pierdut controlul asupra autovehiculului și. ca urmare a impactului puternic, a suferit traumatisme foarte grave. Sătenii l-au găsit prăbușit pe o cărare din pădure, în stare foarte gravă, respirând greu. Au sunat după ajutor la 112, după care l-au cărat până la intrarea în sat, de unde a fost preluat de cadrele medicale. Însă, băiatul intrase deja în comă.

„Echipajul TIM (paramedicii SMURD Terapie Intensă Mobilă- n.r.) a început manevrele de resuscitare la locația unde a fost adusă victima„, au fost primele informații transmise de ISU Vaslui, imediat ce paramedicii SMURD au ajuns la fața locului.

„Potrivit primelor informații, un adolescent de 16 ani s-a accidentat grav în timp ce se deplasa cu un vehicul de tip ATV.

Pentru acordarea primului ajutor a fost alocată o ambulanță SMURD cu echipaj de terapie intensivă mobilă.

Ajuns la locul solicitării, echipajul a constatat că victima era în stare de inconștiență. În timpul transportului aceasta a intrat în stop cardio-respirator. Echipajul a început imediat manevrele de resuscitare, însă, în ciuda eforturilor făcute, tânărul nu a mai putut fi salvat„, a conchis sursa citată.

Angela Croitoru

Foto ilustrativă: arhivă