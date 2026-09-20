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Vaslui. Trei persoane au fost găsite intoxicate într-un beci

de Popa Denisa

Trei persoane au ajuns la spital, duminică dimineață, 20 septembrie, după ce au fost găsite intoxicate cu dioxid de carbon într-un beci din satul Odaia Bogdana, comuna Fălciu, județul Vaslui. Un bărbat de 40 de ani a fost resuscitat de echipajele medicale, după ce intrase în stop cardiorespirator.

Alarma s-a dat în jurul orei 10:10, când pompierii și echipajele medicale au fost solicitate să intervină în localitate. Cele trei victime fuseseră scoase din beci de către cetățeni înainte de sosirea salvatorilor.

Printre victime se aflau un bărbat de 76 de ani și o femeie de 72 de ani, ambii inconștienți, dar cu semne vitale. Cel de-al treilea, un bărbat în vârstă de 40 de ani, era în stop cardiorespirator.

Medicii au început manevrele de resuscitare, reușind să-l stabilizeze. Bărbatul a fost intubat și ventilat mecanic, apoi transportat la CPU Bârlad de echipajul de Terapie Intensivă Mobilă.

Celelalte două victime au fost preluate de ambulanțele SAJ Vaslui și transportate la aceeași unitate medicală.

Pompierii urmează să stabilească împrejurările în care s-a acumulat dioxidul de carbon în beci.

Foto: ISU Vaslui

Autor:

Popa Denisahttps://zch.ro/
Denisa Popa este reporter pe partea de eveniment și situații de urgență. Scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Este cel mai tânăr membru al echipei și o experiență în presă de un an și 6 luni. Are excelente abilități tehnice.
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