Vaslui. Trei persoane au ajuns la spital după impactul dintre două autoturisme

Trei persoane au fost transportate la spital în urma unui accident produs vineri seară, 8 mai, între localitățile Laza și Ivănești, județul Vaslui, unde două autoturisme în care se aflau cinci persoane s-au ciocnit.

Accidentul s-a petrecut în jurul orei 22:00, iar la fața locului au fost trimise mai multe echipaje de intervenție din cadrul ISU Vaslui, dar și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean.

Pentru gestionarea situației au intervenit o autospecială de stingere cu apă și spumă, dotată cu modul de descarcerare, o autospecială de prim ajutor EPA, o autospecială de terapie intensivă mobilă TIM, precum și un echipaj SAJ. În total, la intervenție au participat nouă militari.

Potrivit informațiilor transmise de ISU Vaslui, la sosirea echipajelor de salvare, s-a constatat că nu existau persoane încarcerate, însă trei victime aveau nevoie de îngrijiri medicale. Este vorba despre persoane cu vârste de 18, 23 și 43 de ani, care au suferit politraumatisme în urma impactului.

Victimele au primit primul ajutor la locul accidentului, fiind ulterior preluate și transportate la spital. Potrivit salvatorilor, acestea erau conștiente, cooperative și stabile din punct de vedere hemodinamic.

Foto: ISU Vaslui