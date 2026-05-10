Vaslui. Trei locuințe izolate și alimentarea cu apă întreruptă din cauza unei alunecări de teren

O alunecare de teren produsă sâmbătă, 9 mai, în localitatea Dodești, județul Vaslui, a dus la izolarea a trei locuințe și la întreruperea alimentării cu apă în zonă.

Situația a fost semnalată telefonic de primarul comunei, iar primele informații arată că fenomenul s-a produs pe o porțiune cu o diferență de nivel de aproximativ 10-15 metri. Totodată, drumul de acces în localitate a fost afectat.

Din fericire, nu au fost înregistrate victime.

Viceprimarul și membrii Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență s-au deplasat la fața locului pentru evaluarea situației și luarea măsurilor necesare. În zonă a ajuns și prefectul județului, iar autoritățile monitorizează evoluția situației.

Foto: ISU Vaslui