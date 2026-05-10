ACTUALITATEVASLUI

Vaslui. Trei locuințe izolate și alimentarea cu apă întreruptă din cauza unei alunecări de teren

de Popa Denisa

O alunecare de teren produsă sâmbătă, 9 mai, în localitatea Dodești, județul Vaslui, a dus la izolarea a trei locuințe și la întreruperea alimentării cu apă în zonă.

Situația a fost semnalată telefonic de primarul comunei, iar primele informații arată că fenomenul s-a produs pe o porțiune cu o diferență de nivel de aproximativ 10-15 metri. Totodată, drumul de acces în localitate a fost afectat.

Din fericire, nu au fost înregistrate victime.

Viceprimarul și membrii Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență s-au deplasat la fața locului pentru evaluarea situației și luarea măsurilor necesare. În zonă a ajuns și prefectul județului, iar autoritățile monitorizează evoluția situației.

Foto: ISU Vaslui

Autor:

Popa Denisahttps://zch.ro/
Denisa Popa este reporter pe partea de eveniment și situații de urgență. Scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Este cel mai tânăr membru al echipei și o experiență în presă de un an și 6 luni. Are excelente abilități tehnice.
Articolul precedent
Accident pe E85. Coliziune între un autotren și un microbuz. Trei persoane transportate la spital
Accident pe E85. Coliziune între un autotren și un microbuz. Trei persoane transportate la spital
Articolul următor
Suceava. Minor rănit după ce o mașină a ieșit de pe carosabil
Suceava. Minor rănit după ce o mașină a ieșit de pe carosabil

Ultima ora

ACTUALITATE

Polițiști din Roman au salvat un bărbat care a încercat să își ia viața

Doi polițiști din Roman au intervenit la timp și...
ACTUALITATE

Ceremonie militară de Ziua Independenței Naționale a României la Piatra Neamț

La Monumentul Eroilor din Primul Război Mondial - Cimitirul...
ACTUALITATE

Suceava. Minor rănit după ce o mașină a ieșit de pe carosabil

Un minor a fost rănit sâmbătă, 9 mai, după...
ACTUALITATE

Accident pe E85. Coliziune între un autotren și un microbuz. Trei persoane transportate la spital

Un accident s-a produs pe drumul european E85, în...
ACTUALITATE

Autoturism căzut într-un canal la Târgu Neamț. Două adolescente și șoferul au ajuns la spital

Un accident a avut loc în orașul Târgu Neamț,...

Categorii

ACTUALITATE

Polițiști din Roman au salvat un bărbat care a încercat să își ia viața

Doi polițiști din Roman au intervenit la timp și...
ACTUALITATE

Ceremonie militară de Ziua Independenței Naționale a României la Piatra Neamț

La Monumentul Eroilor din Primul Război Mondial - Cimitirul...
ACTUALITATE

Suceava. Minor rănit după ce o mașină a ieșit de pe carosabil

Un minor a fost rănit sâmbătă, 9 mai, după...
ACTUALITATE

Accident pe E85. Coliziune între un autotren și un microbuz. Trei persoane transportate la spital

Un accident s-a produs pe drumul european E85, în...
ACTUALITATE

Autoturism căzut într-un canal la Târgu Neamț. Două adolescente și șoferul au ajuns la spital

Un accident a avut loc în orașul Târgu Neamț,...
SOCIAL

VIDEO Accident la Vânători-Neamț

Accident în comuna Vânători-Neamț. https://www.facebook.com/reel/1296778415199111 Vom reveni cu detalii.
ACTUALITATE

Razie pe DN15 în Neamț. Polițiștii și inspectorii RAR verifică șoferii și mașinile aflate în trafic

Polițiștii din Neamț desfășoară, pe 10 mai, o acțiune...
Social Neamț

Jandarmii au gonit un urs refugiat într-un copac dintr-o gospodărie din Dămuc

În zorii zilei de 9 mai a fost semnalată...