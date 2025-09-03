O tragedie petrecută marți, 2 septembrie, în municipiul Vaslui a îndoliat o familie din oraș. Băiețelul lor de numai un an și jumătate, care alerga desculț pe spațiul verde în Centrul civic, lângă statuia lui Ștefan cel Mare din fața sediului Consiliului Județean Vaslui, a călcat pe un spot de iluminat public și s-a electrocutat mortal.

Primarul municipiului Vaslui, Lucian Braniște, spune că, în mod normal, cele trei spoturi nu trebuiau să mai fie sub tensiune. Cu toate acestea unul dintre spoturi încă mai era cuplat la rețeaua de iluminat public, deși toate trei ar fi trebuit să fie dezafectate, și chiar pe acel spot a călcat micuțul.

„Sunt profund șocat de tragedia petrecută în această seară în Centrul Civic din Municipiul Vaslui. Nici nu găsesc cuvintele potrivite pentru a exprima durerea pe care o simt, iar gândurile și rugăciunile mele se îndreaptă către familia greu încercată.

Este de neconceput ca un spațiu public să devină sursă de pericol.

Am ajuns imediat la locul tragediei, am dispus verificări urgente și voi face tot ce ține de mine pentru ca o asemenea tragedie să nu se mai repete vreodată în Vaslui”, a transmis primarul de Vaslui, Lucian Braniște pe contul său de socializare.

Un echipaj medical a intervenit, marţi seară, dar nu au mai putut face nimic. A fost declarat decesul copilului.

Angela Croitoru

Sursă foto: Facebook TeSalut Vaslui