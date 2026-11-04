Vaslui. Tânăr arestat pentru trafic de minori

Un tânăr de 19 ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile după ce a fost pus sub acuzare pentru comiterea infracțiunii de trafic de minori. În același dosar o femeie de 29 de ani este cercetată pentru aceleași acuze, aceasta fiind plasată sub control judiciar. Faptele au avut loc în perioada martie – octombrie 2026 când, profitând de starea de vădită vulnerabilitate a unei minore în vârstă de 17 ani, tânărul a recrutat-o în scopul exploatării sexuale.

„Prin simularea unei relații de iubire și convingând victima că sunt parteneri, inculpatul a determinat-o să întrețină raporturi și acte sexuale cu diferite persoane, în schimbul unor sume de bani, sub pretextul că activitatea de prostituție este necesară pentru obținerea de venituri pentru viața desfășurată împreună. Astfel, acesta a transportat persoana vătămată în diverse locații situate pe raza județelor Vaslui, Bacău, Vrancea și Teleorman și a înlesnit activitatea de prostituție a victimei minore prin realizarea unor fotografii pentru anunțurile online prin care erau promovate serviciile sexuale oferite de persoana vătămată, crearea unor conturi pe platforme de anunțuri online, postarea și plata anunțurilor”, conform DIICOT.

Sumele de bani obținute din activitatea infracțională au fost însușite, în cea mai mare parte, de către acuzat. În același interval de timp, victima a fost exploată sexual și de către femeia de 29 de ani care a găzduit-o, pentru o perioadă, în diverse locuințe. Aceasta a determinat minora să practice prostituția și a obținut sume de bani de la victimă, pe care le-a utilizat pentru diferite cheltuieli personale. „Precizăm faptul că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale, prevăzute de Codul de Procedură Penală precum și de prezumția de nevinovăție”, mai arată sursa citată.

FOTO – VIDEO DIICOT

(G. S.)