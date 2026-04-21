ACTUALITATESOCIALSocial Vaslui

Vaslui. Sute de pui morți abandonați în pădurea de la marginea orașului

de Sofronia Gabi

Descoperire șocantă într-o pădure de la marginea municipiului Vaslui unde au fost găsiți peste 300 de pui morți, aflați în stare de descompunere. Comisarii Gărzii de Mediu Vaslui au fost alertați de cetățenii din zonă, iar verificările efectuate pe teren pe 20 aprilie s-au confirmat. „Am participat astăzi la gestionarea unei situații de mediu cu impact semnificativ, identificată în Pădurea Paiu, pe raza UAT Vaslui. În teren au fost descoperiți aproximativ 320 de pui de găină, în diverse stadii de dezvoltare, abandonați în mediul forestier, în condiții care ridicau probleme serioase de natură sanitar-veterinară și de protecție a mediului”, anunță Garda de mediu Vaslui.

Zona a fost evaluată și securizată, iar situația a fost transmisă către instituțiile competente pentru dispunerea măsurilor de ridicare a cadavrelor și neutralizarea acestora. În paralel se fac investigații pentru stabilirea sursei, dacă provin de la un agent economic sau de la persoane fizice. „Intervenția a fost realizată în colaborare cu Primaria Vaslui și structurile abilitate, pentru a limita riscurile biologice și pentru a proteja ecosistemul local. Protecția mediului înseamnă intervenție rapidă, responsabilitate și colaborare instituțională”, mai arată sursa citată.

FOTO Garda de Mediu Vaslui Facebook

Autor:

Sofronia Gabihttps://zch.ro/
Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
Articolul precedent
Suceava. Șofer rănit după ce a intrat cu mașina într-un parapet
Suceava. Șofer rănit după ce a intrat cu mașina într-un parapet
Articolul următor
Incendiu puternic la o casă din Trifești
Incendiu puternic la o casă din Trifești

Ultima ora

POLITICA

Stiri fierbinti

INFRACȚIONAL

ACTUALITATE

BOTOȘANI

Categorii