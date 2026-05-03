Vaslui. Surpriză în dosarul de luare de mită al fostului ministru al Sănătății, Nelu Tătaru

Tribunalul Vaslui a eliminat cea mai mare parte din probe în dosarul în care fostul ministrul al Sănătății, Nelu Tătaru, este judecat pentru comiterea infracțiunii de luare de mită (amănunte aici). Decizia a fost luată în ședința din 30 aprilie când judecătorul de cameră preliminară a dispus anularea anumitor acte procedurale efectuate pe parcursul urmăririi penale. Totul după ce apărătorii acuzatului au invocat o decizie a Înaltei Curți de Casație și Justiție prin care s-a stabilit că polițiștii Direcției Generale Anticorupție au competență punctual doar în cazurile în care sunt implicați lucrători din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

„Admite în parte cererile formulate de inculpaţii T. N,, prin apărătorul ales şi Ţ.V. În temeiul art. 97 alin.2 Cod Procedură Penală, raportat la art.281 alin. 1 lit. b1 CPP cu referire la art. 102 alin. 2, 3 şi 4 CPP constată nulitatea absolută a actelor de procedură şi mijloace de probă şi dispune eliminarea fizică acestora din dosarul de urmărire penală nr. 13/12/P/2023 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie – Serviciul Teritorial Iaşi”, conform instanței de fond, Tribunalul Vaslui. Parchetul trebuie să comunice judecătorului de cameră preliminară dacă menține decizia de trimitere în judecată a lui Nelu Tătaru, fără probele menționate, sau dacă cere restituirea cauzei pentru refacerea urmăririi penale.

Nelu Tătaru, deputat de Vaslui și șeful organizației PNL, a fost pus sub acuzare pentru luare de mită pentru că, în calitate de medic ar fi primit cu titlu de mită sume de bani cuprinse între 100 și 500 de lei, dar și produse alimentare. De la bun început fostul ministru al Sănătății și-a declarat nevinovăția și a susținut că niciodată nu ar fi condiționat actul medical.