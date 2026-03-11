Vaslui. Preotul Ionel Ouatu a trecut la cele veșnice

Preotul Ionel Ouatu, care a slujit aproape trei decenii la parohia Muntenii de Sus, din cadrul Protopopiatului Vaslui, s-a stins din viață. Episcopia Hușilor anunță că trupul părintelui este depus la Biserica „Sfântul Andrei” din localitatea Muntenii de Sus, iar slujba de înmormântare va avea loc duminică, 15 martie, cu începere de la ora 13:00. „În aceste momente de despărțire vremelnică, Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, a transmis mesajul său de condoleanțe familiei părintelui Ionel, precum și aprecierea sa pentru tot efortul depus în slujirea Bisericii. Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească cu drepții!”, transmite Episcopia Hușilor.

Absolvent al Seminarului Teologic Ortodox din Cluj Napoca, promoția 1984, a fost hirotonit preot, în același an, de Episcopul Eftimie Luca al Romanului și Hușilor, pe seama Parohiei Bălțați, comuna Tătărăni, Protopopiatul Huși, loc în care a restaurat biserica și s-a impus prin slujire și întărirea credinței în rândul oamenilor de aici. Transferat, în anul 1995, în Parohia Muntenii de Sus, Protopopiatul Vaslui, a ridicat, între anii 1997 – 2002, biserica de lemn cu hramul „Sfântul Andrei”. „A purtat, cu multă demnitate creștină, în ultimii ani, povara unei grele suferințe fizice, rămânând aproape de biserica ctitorită și de fiii duhovnicești pe care i-a păstorit”, mai arată sursa citată.

FOTO Episcopia Hușilor