Vaslui. O femeie a ajuns la spital în urma unui accident dintre un autoturism și un utilaj agricol

Un accident s-a produs în dimineața zilei de duminică, 20 septembrie, în jurul orei 06:00, în localitatea Voinești, comuna Vulturești, județul Vaslui. Un autoturism a intrat în coliziune cu un utilaj agricol.

La locul accidentului au intervenit pompierii militari din cadrul Stației de Pompieri Negrești, cu o autospecială de stingere cu apă și spumă, dotată cu modul pentru descarcerare. Echipajul de intervenție a fost format din șase militari.

În urma impactului, o femeie aflată în autoturism a fost rănită. Aceasta s-a autoevacuat înainte de sosirea echipajelor de intervenție și a fost preluată de un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Vaslui.

Victima a fost transportată la spital pentru investigații și acordarea îngrijirilor medicale de specialitate.

Pompierii au asigurat, totodată, măsurile specifice de prevenire și stingere a incendiilor la locul producerii accidentului.

Cauzele în care s-a produs accidentul sunt cercetate de polițiști.

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Foto: ISU Vaslui