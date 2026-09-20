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Vaslui. O femeie a ajuns la spital în urma unui accident dintre un autoturism și un utilaj agricol

de Popa Denisa

Un accident s-a produs în dimineața zilei de duminică, 20 septembrie, în jurul orei 06:00, în localitatea Voinești, comuna Vulturești, județul Vaslui. Un autoturism a intrat în coliziune cu un utilaj agricol.

La locul accidentului au intervenit pompierii militari din cadrul Stației de Pompieri Negrești, cu o autospecială de stingere cu apă și spumă, dotată cu modul pentru descarcerare. Echipajul de intervenție a fost format din șase militari.

În urma impactului, o femeie aflată în autoturism a fost rănită. Aceasta s-a autoevacuat înainte de sosirea echipajelor de intervenție și a fost preluată de un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Vaslui.

Victima a fost transportată la spital pentru investigații și acordarea îngrijirilor medicale de specialitate.

Pompierii au asigurat, totodată, măsurile specifice de prevenire și stingere a incendiilor la locul producerii accidentului.

Cauzele în care s-a produs accidentul sunt cercetate de polițiști.

Foto: ISU Vaslui

Autor:

Popa Denisahttps://zch.ro/
Denisa Popa este reporter pe partea de eveniment și situații de urgență. Scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Este cel mai tânăr membru al echipei și o experiență în presă de un an și 6 luni. Are excelente abilități tehnice.
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