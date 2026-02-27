SOCIALACTUALITATEStiri fierbinti

Vaslui. O familie din Sofronești a rămas fără acoperiș în plină iarnă! Focul a pornit de la jar aruncat lângă o stivă de lemne

de Croitoru Angela

O situație de urgență, anunțată prin apel la 112, în cursul dimineții de vineri, 27 februarie, a pornit de la neatenția unuia dintre membrii unei familii din satul Sofronești, comuna Todirești, județul Vaslui. Acesta a vrut să aprindă focul în sobă și-a aruncat cenușa acumulată, în care mai exista jar, lângă stiva de lemne aflată lângă zidul casei.

Vaslui. O familie din Sofronești a rămas fără acoperiș în plină iarnă! Focul a pornit de la jar aruncat lângă o stivă de lemne

În jurul orei 4:00, jarul a aprins lemnele, iar vâlvătaia a fost observată prea târziu. De la stiva de lemne focul s-a cățărat în sus, la acoperișul casei. Două ore au fost necesare pentru ca pompierii să reușească să stingă incendiul.

„În noaptea trecută, în jurul orei 04.00, Stația de Pompieri Negrești din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Podul Înalt al județului Vaslui a intervenit cu o autospecială de stingere și 5 militari, pentru localizarea și stingerea unui incendiu, la o stivă de lemne dintr-o gospodărie rurală, situată lângă casă, în localitatea Sofronești, comuna Todirești.

Ajuns la locul evenimentului, echipajul de intervenție a constatat că arderea era generalizată la stiva de lemne și se extinsese la acoperișul casei.

În jurul orei 06.00, incendiul a fost lichidat!”, a transmis ISU Vaslui.

Autor:

Croitoru Angelahttps://zch.ro/
Angela Croitoru este redactor specializat în administrație publică și politică, dar a trecut prin toate domenii de presă. A lucrat atât în presa scrisă județeană ( Ceahlăul, Realitatea, Monitorul de Neamț), cât și în radio ( Radio 1). În prezent scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Are în portofoliu interviuri, anchete de real impact în zonă și o experiență în presă de peste 25 de ani.
Articolul precedent
Accident la Pipirig. După un slalom periculos printre mașini, un tânăr a lovit TIR și s-a oprit pe patul de spital!
Articolul următor
Sălile de jocuri de noroc intră în vizorul primarilor. Primele exemple la Bacău și Roman

Ultima ora

ACTUALITATE

Accident grav la Păstrăveni. Patru persoane rănite după impactul dintre un utilaj agricol și un autoturism

Un accident soldat cu patru persoane rănite s-a produs...
ACTUALITATE

Președintele Nicușor Dan a promulgat legea privind pensiile magistraților

Astăzi, 27 februarie, președintele Nicușor Dan a promulgat legea...
Stiri fierbinti

Suceava. Casă și adăpost de animale cuprinse de flăcări

Un incendiu puternic a izbucnit la o gospodărie din...
ADMINISTRAȚIE

Sălile de jocuri de noroc intră în vizorul primarilor. Primele exemple la Bacău și Roman

Guvernul României a acordat autorităților locale puterea de decizie...
Stiri fierbinti

Accident la Pipirig. După un slalom periculos printre mașini, un tânăr a lovit TIR și s-a oprit pe patul de spital!

Un tânăr de 20 de ani, care conducea un...

Categorii

stiri regionale
Informare asupra datelor cu caracter personal prelucrate de zch.ro
Facebook RSS
© ZCH News - stiri regionale