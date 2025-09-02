O autocisternă încărcată cu gaz metan s-a răsturnat în sensul giratoriu din localitatea Simila, comuna Zorleni. Intervin militarii din cadrul Detașamentului de pompieri Bârlad cu două autospeciale de stingere, un echipaj de prim ajutor SMURD și 15 militari. „Sunt scăpări de gaze pe la o supapă, se fac evacuări de către autoritățile locale. Șoferul autocisternei a fost transportat la Compartimentul de Primiri Urgență Bârlad cu traumatism toracic. Intervenția este încă în desfășurare și este condusă de către inspectorul șef al ISU Vaslui, colonel Oloeriu Ioan Cătălin”, anunță ISU Vaslui.

Potrivit presei locale, pentru a evita orice incident neplăcut s-a dispus evacuarea locuințelor aflate la distanță de cel puțin 500 de metri de locul accidentului. Este vorba de 30 de case din care cea mai apropiată ar fi la doar 30 de metri de cisterna avariată. „Accidentul a avut loc în sensul giratoriu care face legătura între centura Bârladului și Drumul European. Cisterna, s-a răsturnat deoarece șoferul nu a adaptat viteza la intrarea în sensul giratoriu. La fața locului acționează acum Inspectoratul pentru Situații de Urgență, IPJ Vaslui, Garda de Mediu și Agenția de Mediu și am solicitat intervenția jandarmilor care ne sprijină pentru evacuarea locuitorilor pe o rază de 500 de metri de la locul producerii accidentului”, spune prefectul Eduard Popica citat de vremeanoua.ro (amănunte aici).

VIDEO ISU Vaslui

(G. S.)