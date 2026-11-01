Vaslui. O casă din Popeni a ars din cauza jarului căzut din sobă

Locuința unui sătean din localitatea Popeni, comuna Zorleni, a ars în totalitate din cauza jarului căzut din sobă. Incendiul devastator a avut loc pe 31 octombrie, forțele de intervenție fiind solicitate în ajutor prin apel la numărul unic de urgență 112, înregistrat în dispeceratul ISU Vaslui în jurul orei 19:00.

„Printr-un apel telefonic primit în Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112, a fost anunțat un incendiu produs la o casă. Pentru stingerea incendiului, de la Detașamentul de Pompieri Bârlad s-au deplasat la locul intervenției o autospecială de stingere, o autospecială de transport apă și o ambulanță SMURD, încadrate cu 11 militari”, anunță ISU Vaslui.

Când au ajuns la locul indicat de apelant pompierii au constatat că ardea generalizat o casă cu o suprafață de aproximativ 100 mp. Arderea era violentă și exista pericolul de propagare la alte două locuințe aflate în imediata apropiere. Până la finalul intervenției nu a mai putut fi salvat nimic iar imobilul a ars în întregime. Din fericire nu au fost persoane surprinse în interior iar evenimentul nu s-a soldat cu victime, dar pagubele materiale sunt considerabile.

FOTO – VIDEO ISU Vaslui