Vaslui. O casă din localitatea Șerbotești a ars din cauza coșului de fum

Agoniseala de o viață a unui gospodar din localitatea Șerbotești, comuna Solești, a ars în totalitatea în urma unui incendiu care a avut loc în noaptea de 20 spre 21 octombrie. Apelul pentru ajutor, prin numărul unic de urgență 112, a fost înregistrat în dispeceratul ISU Vaslui în jurul orei 02:30. Din primele informații nici o persoană nu a fost surprinsă în interior.

Pentru localizarea și lichidarea arderii, de la Detașamentul de Pompieri Vaslui s-a deplasat la locul evenimentului o autospecială de stingere, o autospecială de transport apă și o ambulanță EPA, încadrate cu 10 militari.

„Ajunse la locul intervenției, echipajele de pompieri au constatat că arderea era generalizată la o casă de aproximativ 80 mp. Experiența și deciziile luate rapid de pompieri au permis salvarea unei anexe ce se afla lipită de casă”, anunță ISU Vaslui. La final specialiștii au cercetat și au ajuns la concluzia că incendiul a fost provocat de coșul de fum amplasat necorespunzător față de materiale combustibile.

FOTO ISU Vaslui